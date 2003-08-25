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Раздел: Мир  
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Трамп принял неожиданное решение о финансовой помощи

Трамп принял неожиданное решение о финансовой помощи Ранее утвержденная помощь палестинцам будет отменена.

Белый дом не будет предоставлять финансовой помощи палестинцам на проекты в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

По его словам, финансовая помощь в размере более 200 млн долларов "теперь будут направлена на приоритетные проекты в других местах". Источник отметил, что решение было принято "по распоряжению президента".

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"Соответствующий шаг был сделан с учетом проблем, с которыми сталкивается международное сообщество в оказании помощи в Газе, где контроль движения ХАМАС ставит под угрозу жизнь граждан Газы и ухудшает и без того тяжелую гуманитарную и экономическую ситуацию", - сказал представитель Госдепа.
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 Теги: США, помощь

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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