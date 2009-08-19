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Раздел: Мир  
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Вашингтон предупредил Москву об ударе в случае химической атаки в Сирии

Вашингтон предупредил Москву об ударе в случае химической атаки в СирииУ США есть информация о том, что президент Сирии Башар Асад может вновь отдать приказ об использовании химического оружия.

За время президентства Дональда Трампа США дважды наносили ракетные удары по Сирии после применения сирийскими войсками химического оружия. У США есть информация о том, что президент Сирии Башар Асад может вновь отдать приказ об использовании химического оружия на фоне подготовки сирийской армии к захвату одного из последних районов, который удерживают повстанцы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.


Вашингтон предупредил Москву, что в случае применения Сирией химоружия новый удар по стране будет сильнее предыдущих. Это сообщение советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон передал главе Совета безопасности России Николаю Патрушеву на встрече в Женеве, уточняет агентство.

За время президентства Дональда Трампа США дважды наносили ракетные удары по Сирии после применения сирийскими войсками химического оружия. Сирия и Россия отрицали применение химоружия правительственными войсками и заявляли, что химатаки якобы устраивали повстанцы. Сейчас сирийская армия готовится к захвату района на севере провинции Идлиб, который контролируют большей частью оппозиционные сирийской власти группировки, а также террористическая организация «Аль-Каида».

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По оценке Bloomberg, в регионе находились десятки тысяч повстанцев, но многие из них были эвакуированы по соглашению о прекращении огня.
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 Теги: США, Россия, Сирия, химическое оружие

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Сегодня, 10:01 » Автор: Алена Шимко
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