В Бельгии нашли две тонны кокаина с логотипами "Единой России" - СМИ

В порту бельгийского Гента полиция задержала партию кокаина весом в 2 тонны.



Как сообщает VRT, наркотики были спрятаны в трех контейнерах, которые прибыли из Бразилии на корабле, передает



Брикеты с наркотиками были маркированы логотипом российской политической партии "Единая Россия".



"Всего было задействовано более 1900 пакетов, которые вместе весили около двух тонн", - сообщил федеральный прокурор.



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Рыночная стоимость найденных наркотиков оценивается в 56 миллионов евро. Задержанная партия стала крупнейшей в истории Гента. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Как сообщает VRT, наркотики были спрятаны в трех контейнерах, которые прибыли из Бразилии на корабле, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112 Брикеты с наркотиками были маркированы логотипом российской политической партии "Единая Россия"."Всего было задействовано более 1900 пакетов, которые вместе весили около двух тонн", - сообщил федеральный прокурор.Рыночная стоимость найденных наркотиков оценивается в 56 миллионов евро. Задержанная партия стала крупнейшей в истории Гента.



