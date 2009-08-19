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Раздел: Мир  
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В Бельгии нашли две тонны кокаина с логотипами "Единой России" - СМИ

В Бельгии нашли две тонны кокаина с логотипами "Единой России" - СМИВ порту бельгийского Гента полиция задержала партию кокаина весом в 2 тонны.

Как сообщает VRT, наркотики были спрятаны в трех контейнерах, которые прибыли из Бразилии на корабле, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.

Брикеты с наркотиками были маркированы логотипом российской политической партии "Единая Россия".

"Всего было задействовано более 1900 пакетов, которые вместе весили около двух тонн", - сообщил федеральный прокурор.

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Рыночная стоимость найденных наркотиков оценивается в 56 миллионов евро. Задержанная партия стала крупнейшей в истории Гента.
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 Теги: Бельгия, кокаин, Единая Россия

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Сегодня, 12:56 » Автор: Алена Шимко
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