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Раздел: Мир  
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В Калифорнии подростки устроили стрельбу возле школы, есть жертвы

В Калифорнии подростки устроили стрельбу возле школы, есть жертвыЗастрелили 16-летнего подростка, еще 18-летний подросток находится в критическом состоянии.

В Северной Калифорнии неизвестные открыли стрельбу возле школы. Об этом сообщает Miami Herald, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

По словам полиции, двое подозреваемых уже задержаны. Когда на место прибыла полиция, оба подозреваемых сбежали, однако вскоре их задержали. По данным правоохранительных органов, стрельба произошла после конфликта между двумя группами молодых людей.

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Школу заперли, никто из кампуса не пострадал. Расследование инцидента продолжается.
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 Теги: Калифорния, школа, стрельба

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Сегодня, 13:34 » Автор: Алена Шимко
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