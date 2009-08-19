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Раздел: Мир  
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Американские сенаторы запросили шифровки встречи Трампа и Путина

Американские сенаторы запросили шифровки встречи Трампа и ПутинаСенаторы попросили предоставить "все засекреченные и незасекреченные шифровки, записи переводчика и директивы", связанные с июльским саммитом.

Члены комитета Сената США от Демократической партии Роберт Менендес и Джанни Шахин отправили запрос госсекретарю Майку Помпео о предоставлении записей переводчика и других документов, касающихся встречи Трампа и Путина 16 июля в Хельсинки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Украинская правда.

Об этом говорится в письме сенаторов к Помпео.

Менендес и Шахин попросили предоставить "все засекреченные и незасекреченные шифровки, записи переводчика и директивы", связанные с июльским саммитом, когда Трамп и Путин провели личную встречу в течение более чем двух часов в присутствии переводчиков.

В случае, если таких документов не существует, сенаторы просят подтвердить это.

Менендес и Шахин мотивируют важность ознакомления и проверки материалов конгрессменами необходимостью "ответить на любую российскую дезинформацию".

"Российские власти воспользовалась преимуществом отсутствия коммуникации Белого дома, чтобы распространить их собственные, возможно, ложные отчеты о том, что происходило на этой личной встрече", - отмечается в письме.

Сенаторы также подчеркнули, что их обеспокоенность относительно саммита усилилась в связи с опасениями, что Кремль может попытаться вмешаться в предстоящие выборы в Конгресс.

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Как сообщалось, президент США Дональд Трамп оказался под шквалом критики за свое выступление на пресс-конференции в Хельсинки после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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 Теги: США, Трамп, Путин, сенаторы, запрос, встреча

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Сегодня, 14:50 » Автор: Алена Шимко
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