Раздел: Мир
Автобусное ДТП в Болгарии: много погибших и раненых
Общее количество пострадавших исчисляется десятками.
В Болгарии возле города Своге перевернулся автобус. В результате аварии 15 человек погибли, еще 27 пострадали, некоторые из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
Автобус с пассажирами, направлявшийся в Софию, перевернулся в районе Искырского ущелья в 2 км от города Своге. ДТП произошло около 17 часов вечера. Движение в районе аварии закрыто. На месте работают спасательные службы.
13 человек погибли на месте, двое - по дороге в больницу. Все жертвы возрастом свыше 30 лет, говорится в сообщении. У водителя автобуса травма головы. Министр здравоохранения страны Кирилл Ананиев после посещения травмированных в больнице назвал ситуацию "чрезвычайно тяжелой".
По предварительным данным, автобус потерял контроль на мокром асфальте, ударил два автомобиля, съехал с дороги и упал в овраг.
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил 27 августа днем траура в память о жертвах автокатастрофы.
Есть подозрения, что автобус не проходил повторный технический осмотр, заявил на брифинге заместитель министра транспорта Ангел Попов. Компания-перевозчик имеет в общей сложности шесть автобусов, и занимается перевозкой детей в школу и детские сады.
Читайте также: В Перу перевернулся туристический автобус
Министерство транспорта несколько месяцев назад провело проверку транспорта, нарушений не было выявлено. Попов также подчеркнул, что асфальт был мокрым, но дорожное покрытие не было повреждено.
В Болгарии возле города Своге перевернулся автобус. В результате аварии 15 человек погибли, еще 27 пострадали, некоторые из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
Автобус с пассажирами, направлявшийся в Софию, перевернулся в районе Искырского ущелья в 2 км от города Своге. ДТП произошло около 17 часов вечера. Движение в районе аварии закрыто. На месте работают спасательные службы.
13 человек погибли на месте, двое - по дороге в больницу. Все жертвы возрастом свыше 30 лет, говорится в сообщении. У водителя автобуса травма головы. Министр здравоохранения страны Кирилл Ананиев после посещения травмированных в больнице назвал ситуацию "чрезвычайно тяжелой".
По предварительным данным, автобус потерял контроль на мокром асфальте, ударил два автомобиля, съехал с дороги и упал в овраг.
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил 27 августа днем траура в память о жертвах автокатастрофы.
Есть подозрения, что автобус не проходил повторный технический осмотр, заявил на брифинге заместитель министра транспорта Ангел Попов. Компания-перевозчик имеет в общей сложности шесть автобусов, и занимается перевозкой детей в школу и детские сады.
Читайте также: В Перу перевернулся туристический автобус
Министерство транспорта несколько месяцев назад провело проверку транспорта, нарушений не было выявлено. Попов также подчеркнул, что асфальт был мокрым, но дорожное покрытие не было повреждено.
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