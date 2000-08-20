Автобусное ДТП в Болгарии: много погибших и раненых

Общее количество пострадавших исчисляется десятками.



В Болгарии возле города Своге перевернулся автобус. В результате аварии 15 человек погибли, еще 27 пострадали, некоторые из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, сообщает



Автобус с пассажирами, направлявшийся в Софию, перевернулся в районе Искырского ущелья в 2 км от города Своге. ДТП произошло около 17 часов вечера. Движение в районе аварии закрыто. На месте работают спасательные службы.



13 человек погибли на месте, двое - по дороге в больницу. Все жертвы возрастом свыше 30 лет, говорится в сообщении. У водителя автобуса травма головы. Министр здравоохранения страны Кирилл Ананиев после посещения травмированных в больнице назвал ситуацию "чрезвычайно тяжелой".



По предварительным данным, автобус потерял контроль на мокром асфальте, ударил два автомобиля, съехал с дороги и упал в овраг.



Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил 27 августа днем ​​траура в память о жертвах автокатастрофы.



Есть подозрения, что автобус не проходил повторный технический осмотр, заявил на брифинге заместитель министра транспорта Ангел Попов. Компания-перевозчик имеет в общей сложности шесть автобусов, и занимается перевозкой детей в школу и детские сады.



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Министерство транспорта несколько месяцев назад провело проверку транспорта, нарушений не было выявлено. Попов также подчеркнул, что асфальт был мокрым, но дорожное покрытие не было повреждено. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Болгарии возле города Своге перевернулся автобус. В результате аварии 15 человек погибли, еще 27 пострадали, некоторые из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал Автобус с пассажирами, направлявшийся в Софию, перевернулся в районе Искырского ущелья в 2 км от города Своге. ДТП произошло около 17 часов вечера. Движение в районе аварии закрыто. На месте работают спасательные службы.13 человек погибли на месте, двое - по дороге в больницу. Все жертвы возрастом свыше 30 лет, говорится в сообщении. У водителя автобуса травма головы. Министр здравоохранения страны Кирилл Ананиев после посещения травмированных в больнице назвал ситуацию "чрезвычайно тяжелой".По предварительным данным, автобус потерял контроль на мокром асфальте, ударил два автомобиля, съехал с дороги и упал в овраг.Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил 27 августа днем ​​траура в память о жертвах автокатастрофы.Есть подозрения, что автобус не проходил повторный технический осмотр, заявил на брифинге заместитель министра транспорта Ангел Попов. Компания-перевозчик имеет в общей сложности шесть автобусов, и занимается перевозкой детей в школу и детские сады.Министерство транспорта несколько месяцев назад провело проверку транспорта, нарушений не было выявлено. Попов также подчеркнул, что асфальт был мокрым, но дорожное покрытие не было повреждено.



