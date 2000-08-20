Раздел: Мир
Мясники сорвали фестиваль веганов во Франции
Решение отменить фестиваль приняли в городе Кале.
Городской совет французского Кале отменил фестиваль веганов, запланированный на 8 сентября, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
По словам организаторов, власти приняли такое решение из-за "крайне агрессивных угроз" охотников и производителей мясной продукции. Они запланировали совместную акцию протеста, которая, как считают в мэрии Кале, способна нарушить общественный порядок.
Сообщается, что мэр города принял решение отменить фестиваль, "поскольку охотники и фермеры объединили силы в отчетливой угрозе того, что случится, если мероприятие состоится".
Веганство и вегетарианство становятся все популярнее во Франции, где в меню ресторанов раньше трудно было найти что-то без мяса.
Это не удовлетворяет мясников и фермеров, которые считают, что оппоненты пытаются навязать обществу свой образ жизни и питания.
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Кроме того, в апреле вандалы атаковали несколько мясных лавок в Па-де-Кале. В связи с этим лидер профсоюза мясников Жан Франсуа Гиярд обратился в министерство внутренних дел Франции с требованием обеспечить нормальные условия для работы в индустрии.
Городской совет французского Кале отменил фестиваль веганов, запланированный на 8 сентября, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
По словам организаторов, власти приняли такое решение из-за "крайне агрессивных угроз" охотников и производителей мясной продукции. Они запланировали совместную акцию протеста, которая, как считают в мэрии Кале, способна нарушить общественный порядок.
Сообщается, что мэр города принял решение отменить фестиваль, "поскольку охотники и фермеры объединили силы в отчетливой угрозе того, что случится, если мероприятие состоится".
Веганство и вегетарианство становятся все популярнее во Франции, где в меню ресторанов раньше трудно было найти что-то без мяса.
Это не удовлетворяет мясников и фермеров, которые считают, что оппоненты пытаются навязать обществу свой образ жизни и питания.
Читайте также: Автобусное ДТП в Болгарии: много погибших и раненых
Кроме того, в апреле вандалы атаковали несколько мясных лавок в Па-де-Кале. В связи с этим лидер профсоюза мясников Жан Франсуа Гиярд обратился в министерство внутренних дел Франции с требованием обеспечить нормальные условия для работы в индустрии.
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