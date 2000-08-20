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Раздел: Мир  
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Самолет с парашютистами потерпел крушение в США

Самолет с парашютистами потерпел крушение в США Один человек выжил, все остальные пассажиры погибли.

Четыре человека погибли и один получил ранения в результате падения легкомоторного самолета в аэропорту города Свайнсборо (штат Джорджия), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Всего в самолете находились пять человек, воздушное судно должно было доставить пассажиров для прыжков с парашютом возле города Стейтсборо.

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Выжившего в авиакатастрофе госпитализировали в критическом состоянии. Причины крушения устанавливаются.
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 Теги: США, самолет, крушение

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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