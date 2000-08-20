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Названо место, где похоронят Джона Маккейна

Названо место, где похоронят Джона МаккейнаМаккейна похоронят в Аннаполисе

Сенатора Джона Маккейна, который умер 25 августа, похоронят в столице штата Мэриленд Аннаполисе. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в Республиканской партии США, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Сообщается, что прощание с Маккейном пройдет в здании законодательной ассамблеи штата Аризоны. Именно этот штат Маккейн представлял в американском Конгрессе на протяжении 35 лет.

Похороны Маккейна состоятся в Аннаполисе, но о точной дате пока не сообщается. Отметим, с этим городом его связывало то, здесь он учился в Военно-морской академии и окончил ее в 1958 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в США в возрасте 81 года умер сенатор Джон Маккейн. Отметим, он в течение продолжительного времени лечился от опухоли мозга.

За день до смерти сенатор отказался от лечения.

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Маккейн относится к числу сенаторов, выступающих с наиболее жесткой критикой в отношении России. Американский законодатель не раз призывал ввести новые антироссийские санкции. Члены Конгресса назвали последний принятый оборонный бюджет США его именем.
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 Теги: Джон Макклейн, похороны

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Сегодня, 11:17 » Автор: Татьяна Ларина
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