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Раздел: Мир  
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Италия разрешила мигрантам сойти с судна

Италия разрешила мигрантам сойти с суднаСудно на 5 дней “застряло” в порту

Италия разрешила всем 150 мигрантам сойти со спасательного судна Diciotti, которое пять дней находилось в сицилийском порту.
Об этом сообщает сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ..

"В воскресенье Италия разрешила всем 150 мигрантам сойти со спасательного судна, которое пять дней находилось в сицилийском порту. Таким образом были прекращены испытания для мигрантов и противостояние между правительством в Риме и союзниками в ЕС", - идет речь в сообщении.

За словами Сальвини, кроме Албании, которая согласилась принять 20 мигрантов, Ирландия также возьмет от 20 до 25 беженцев из Эритреи. Министр добавил, что остальные люди будут расселены католической церковью Италии, и это "ничего не стоит налогоплательщикам страны".

Отмечается, что в субботу ООН призвала все стороны найти решение проблемы, после того как переговоры между 10 лидерами стран-членов ЕС зашли в тупик.

Как сообщалось, в понедельник, 20 августа, Италия дала разрешение зайти в свой порт на Сицилии спасательному судну Diciotti со 177 мигрантами на борту, пять дней дрейфовавшему в море и из-за которого у Рима возник спор с Мальтой.

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24 августа лидеры стран ЕС не смогли достичь согласия в вопросе нелегальных мигрантов в ходе неформальной встречи в Брюсселе.
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 Теги: Италия, мигранты

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Сегодня, 12:42 » Автор: Татьяна Ларина
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