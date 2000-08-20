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Раздел: Мир  
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Смертельный пожар в Чикаго унес жизни восьми человек

Смертельный пожар в Чикаго унес жизни восьми человекОгонь вспыхнул в одной из квартир трехэтажного дома

В Чикаго в американском штате Иллинойс в воскресенье, 26 августа, вспыхнул пожар в одной из квартир трехэтажного дома. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Пожар начался около 04:00 по местному времени в одной из квартир трехэтажного дома. Примерно через час возгорание ликвидировали", – говорится в сообщении.

По информации телеканала, в результате пожара погибли восемь человек, шестеро из погибших – дети. Еще два человека доставлены в больницу. Также госпитализирован один из сотрудников пожарной службы

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Причины ЧП устанавливаются.
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 Теги: пожар, Чикаго

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Сегодня, 17:08 » Автор: Татьяна Ларина
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