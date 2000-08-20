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Раздел: Мир  
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Трамп не будет приглашен на похороны сенатора Джона Маккейна

Трамп не будет приглашен на похороны сенатора Джона МаккейнаДжон Маккейн скончался 25 августа.

Президент США Дональд Трамп не будет приглашен на похороны сенатора Джона Маккейна.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

Маккейн был ярым критиком Трампа и ранее публично заявлял, что не хочет видеть действующего президента на собственных похоронах. В издании отмечают, что позиция семьи по этому поводу остается прежней – Трамп не будет приглашен.

В то же время на похороны приглашены бывшие президенты Джордж Буш-младший и Барак Обама.

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Напомним, Джон Маккейн скончался 25 августа после продолжительной борьбы с раком. Прощание с сенатором пройдет в здании законодательной ассамблеи штата Аризона.
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 Теги: Трамп, МакКейн, похороны

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Сегодня, 19:16 » Автор: Едгар Букмирза
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