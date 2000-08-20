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Раздел: Мир  
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США готовы нанести мощный удар по Сирии

США готовы нанести мощный удар по СирииВласти США обладают информацией о возможности применения сирийской армией химического оружия в попытке вернуть территории.

США пригрозили, что могут нанести мощный удар по Сирии, если войска Башара Асада применят химическое оружие во время атаки на провинцию Идлиб, где остался последний крупный оплот антиасадовской оппозиции.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.

Об этом сообщает Bloomberg, с ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в ходе встречи в Женеве с секретарём Совбеза России Николаем Патрушевым.

Как утверждает агентство, власти США обладают информацией о возможности применения сирийской армией химического оружия в попытке вернуть территории, контролируемые вооружёнными группами.

Как известно, значительные силы были переброшены на юго-восток провинции Идлиб и на запад провинции Алеппо.

Как пишет телеграм-канал «Усы Асада», элитные подразделения «Тигров» и 4-й механизированной дивизии прибыли сегодня в северную Сирию. Местные СМИ распространяют информацию, что в ближайшее время может начаться наступательная операция сирийской армии на северо-западе.

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Основная цель - город Джиср Аш-Шугур на северо-западе провинции Идлиб, плато Аль-Гааб, север провинции Хама и юго-западная часть провинции Алеппо.
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 Теги: США, Сирия, мощный удар

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Сегодня, 23:38 » Автор: Едгар Букмирза
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