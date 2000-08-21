Раздел: Мир
В Афганистане ликвидировали главного боевика ИГИЛ
Мужчина был убит в результате авиаудара.
В субботу 25 августа, в провинции Нангархар на востоке Афганистана авиаударом уничтожен лидер местной ячейки террористической организации Исламское государство Абу Саад Эрхаби, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
Сотрудники спецслужбы сообщили, что помимо Архаби были ликвидированы десять боевиков ИГ и два лагеря террористов с большим количеством оружия и боеприпасов.
В сообщении не уточняется, американская или афганская авиация наносила удары.
По словам губернатора провинции Нангархар, Эрхаби - четвертый главарь ИГ в Афганистане, убитый с июля 2017 года. Его предшественники были уничтожены также с воздуха в ходе совместных операций США и Афганистана.
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20 августа исламистское движение Талибан отклонило предложение правительства Афганистана о прекращении огня и заявило, что продолжат свои нападения.
В субботу 25 августа, в провинции Нангархар на востоке Афганистана авиаударом уничтожен лидер местной ячейки террористической организации Исламское государство Абу Саад Эрхаби, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
Сотрудники спецслужбы сообщили, что помимо Архаби были ликвидированы десять боевиков ИГ и два лагеря террористов с большим количеством оружия и боеприпасов.
В сообщении не уточняется, американская или афганская авиация наносила удары.
По словам губернатора провинции Нангархар, Эрхаби - четвертый главарь ИГ в Афганистане, убитый с июля 2017 года. Его предшественники были уничтожены также с воздуха в ходе совместных операций США и Афганистана.
Читайте также: На фестивале в США стреляли в людей
20 августа исламистское движение Талибан отклонило предложение правительства Афганистана о прекращении огня и заявило, что продолжат свои нападения.
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