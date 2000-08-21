Раздел: Мир
Колумбийцы провели референдум по вопросам коррупции
Для признания референдума потребуется явка не менее 34%.
В Колумбии в воскресенье, 26 августа, состоялся референдум, направленный на борьбу с коррупцией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Колумбийцы голосовали по семи потенциальным антикоррупционным мерам, среди которых - снижение зарплат членов парламента, ограничения по времени на работу на государственной должности, недопуск на госдолжности после уличения в коррупции, обнародование сведений о налогах, доходах и состоянии депутатов и членов правительства и замена домашних арестов для коррупционеров на тюремные сроки.
Читайте также: Официальный Берлин изменит отношение к США
Отмечается, что для того чтобы парламент Колумбии ужесточил антикоррупционное законодательство, необходима как минимум 34-процентная явка.
В Колумбии в воскресенье, 26 августа, состоялся референдум, направленный на борьбу с коррупцией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Колумбийцы голосовали по семи потенциальным антикоррупционным мерам, среди которых - снижение зарплат членов парламента, ограничения по времени на работу на государственной должности, недопуск на госдолжности после уличения в коррупции, обнародование сведений о налогах, доходах и состоянии депутатов и членов правительства и замена домашних арестов для коррупционеров на тюремные сроки.
Читайте также: Официальный Берлин изменит отношение к США
Отмечается, что для того чтобы парламент Колумбии ужесточил антикоррупционное законодательство, необходима как минимум 34-процентная явка.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
279
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки модников, которым стоит чаще смотреть в зеркало
- Порошенко обратился к жителям оккупированных территорий
- Смешные фотки прохожих, вызывающие много вопросов
- Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково
- Порошенко подписал закон о повышении соцзащиты военнослужащих
- Подборка уморительных комментариев с просторов соцсетей
- Смешные объявления от настоящих юмористов
- Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
- Веселимся до упаду: подборка отличных анекдотов
- В Нидерландах придумали нелепый способ защитить личную жизнь людей
- В США дети заработали на квартиру, продавая лимонад
- Дональд Трамп оконфузился в игре с детьми. Фото
- Сеть насмешила нелепая фотка, сделанная в российском супермаркете
- Сеть удивило «мистическое» видео с отражением ребенка в зеркале
- Новые каблуки Путина насмешили соцсети
- Улыбка до ушей: свежие анекдоты для позитивного утра
- В «ДНР» оконфузились с изображением на почтовых марках
- Ситуация в зоне ООС: террористы понесли потери
- В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
- "Москва-Херсон": в Сети высмеяли дырявый украинский поезд
- Журнал New Yorker разместил на обложке смешное фото Трампа
- Украинские пограничники отказали во въезде российскому правозащитнику
- В России "приодели" голые статуи к приезду батюшек
- Эти котики не такие милые, как кажутся
- Путин снова повеселил Сеть обувью на каблуках
- РосТВ повеселило очередным фейком об украинцах
- Пес, обладающий человеческой мимикой, стал звездой Сети
- Фотограф забавно совмещает рисунки с фотографиями
- Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборке
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
Оставьте свой комментарий