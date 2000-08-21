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Раздел: Мир  
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Колумбийцы провели референдум по вопросам коррупции

Колумбийцы провели референдум по вопросам коррупции Для признания референдума потребуется явка не менее 34%.

В Колумбии в воскресенье, 26 августа, состоялся референдум, направленный на борьбу с коррупцией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Колумбийцы голосовали по семи потенциальным антикоррупционным мерам, среди которых - снижение зарплат членов парламента, ограничения по времени на работу на государственной должности, недопуск на госдолжности после уличения в коррупции, обнародование сведений о налогах, доходах и состоянии депутатов и членов правительства и замена домашних арестов для коррупционеров на тюремные сроки.

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Отмечается, что для того чтобы парламент Колумбии ужесточил антикоррупционное законодательство, необходима как минимум 34-процентная явка.
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 Теги: Колумбия, референдум

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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