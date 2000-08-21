Раздел: Мир
США ввели новые санкции против России по делу Скрипалей
Пока американским компаниям запретят продавать России продукцию, которая может быть использована в военных целях.
Администрация США в понедельник, 27 августа, вводит новые санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. В Госдепартаменте убеждены, что таким образом Россия нарушила американский Закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрет его военного применения с 1991 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Пока американским компаниям запретят продавать России продукцию, которая может быть использована в военных целях, экспорт в РФ всех “чувствительных” товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий с нефтегазовой отрасли - схожие ограничения уже ввели в 2014 году.
Но если в течение трех месяцев Москва не сможет доказать, что больше не будет применять химическое и биологическое оружие, - а она отрицает и свое участие в покушении на скрипача, - то на нее будут ждать более серьезные санкции. Это могут быть, например, понижение уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров за исключением продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России, блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.
Читайте также: США ввели новые санкции против России
В то же время власти США заявили, что не хотели бы прибегать к реализации второго этапа этих ограничений - для этого Россия должна представить американской стороне убедительные заверения в том, что она больше не будет нарушать положения международного права о химическом оружии, а также должна допустить проведения инспекций на местах ООН и международными независимыми наблюдателями с тем, чтобы гарантировать, что правительство не применяет химическое оружие в нарушение международного права.
Администрация США в понедельник, 27 августа, вводит новые санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. В Госдепартаменте убеждены, что таким образом Россия нарушила американский Закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрет его военного применения с 1991 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Пока американским компаниям запретят продавать России продукцию, которая может быть использована в военных целях, экспорт в РФ всех “чувствительных” товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий с нефтегазовой отрасли - схожие ограничения уже ввели в 2014 году.
Но если в течение трех месяцев Москва не сможет доказать, что больше не будет применять химическое и биологическое оружие, - а она отрицает и свое участие в покушении на скрипача, - то на нее будут ждать более серьезные санкции. Это могут быть, например, понижение уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров за исключением продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России, блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.
Читайте также: США ввели новые санкции против России
В то же время власти США заявили, что не хотели бы прибегать к реализации второго этапа этих ограничений - для этого Россия должна представить американской стороне убедительные заверения в том, что она больше не будет нарушать положения международного права о химическом оружии, а также должна допустить проведения инспекций на местах ООН и международными независимыми наблюдателями с тем, чтобы гарантировать, что правительство не применяет химическое оружие в нарушение международного права.
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