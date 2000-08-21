» » США ввели новые санкции против России по делу Скрипалей
Раздел: Мир  
0

США ввели новые санкции против России по делу Скрипалей

США ввели новые санкции против России по делу СкрипалейПока американским компаниям запретят продавать России продукцию, которая может быть использована в военных целях.

Администрация США в понедельник, 27 августа, вводит новые санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. В Госдепартаменте убеждены, что таким образом Россия нарушила американский Закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрет его военного применения с 1991 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Пока американским компаниям запретят продавать России продукцию, которая может быть использована в военных целях, экспорт в РФ всех “чувствительных” товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий с нефтегазовой отрасли - схожие ограничения уже ввели в 2014 году.

Но если в течение трех месяцев Москва не сможет доказать, что больше не будет применять химическое и биологическое оружие, - а она отрицает и свое участие в покушении на скрипача, - то на нее будут ждать более серьезные санкции. Это могут быть, например, понижение уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров за исключением продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России, блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.

Читайте также: США ввели новые санкции против России

В то же время власти США заявили, что не хотели бы прибегать к реализации второго этапа этих ограничений - для этого Россия должна представить американской стороне убедительные заверения в том, что она больше не будет нарушать положения международного права о химическом оружии, а также должна допустить проведения инспекций на местах ООН и международными независимыми наблюдателями с тем, чтобы гарантировать, что правительство не применяет химическое оружие в нарушение международного права.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, Россия, санкции, Великобритания, Скрипали

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:38 » Автор: Алена Шимко
     76
     0

Похожие новости по теме

Вашингтон озвучил требования для отмены санкций против Москвы Вашингтон озвучил требования для отмены санкций против Москвы

Новые санкции США сильно ударили по валютному рынку России.

Американский чиновник назвал условия для снятия части санкций с РФ Американский чиновник назвал условия для снятия части санкций с РФ

Названы требования, при выполнении которых будут сняты санкции за отравление Скрипалей.

США ввели новые санкции против России США ввели новые санкции против России

Власти США расширили санкции против частных лиц и компаний РФ из-за российской агрессии в Украине.

США смягчили санкции против российских спецслужб США смягчили санкции против российских спецслужб

Отменяется запрет на контакты с ФСБ, которая выдает на импорт всей электроники на территорию России.

США объяснили, с какой целью ввели новые санкции против РФ США объяснили, с какой целью ввели новые санкции против РФ

США намерены сохранять санкции до тех пор, пока РФ не выполнит полностью свои обязательства по Минским соглашениям.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх