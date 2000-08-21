Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

США ввели новые санкции против России по делу Скрипалей

США ввели новые санкции против России по делу Скрипалей

Похожие новости по теме

США ввели новые санкции против России Власти США расширили санкции против частных лиц и компаний РФ из-за российской агрессии в Украине.

США смягчили санкции против российских спецслужб Отменяется запрет на контакты с ФСБ, которая выдает на импорт всей электроники на территорию России.