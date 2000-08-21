Раздел: Мир
Папу Римского обвинили в укрывательстве кардинала-педофила
Папа Римский заявил, что не собирается комментировать обвинения.
Папа Римский Франциск отказался отвечать на обвинения бывшего нунция (посла) Ватикана в США архиепископа Карло Мария Вигано в том, что он не принял мер в отношении кардинала Теодора Маккэррика, обвиняемого в педофилии. Как сообщило агентство Reuters, соответствующее заявление понтифик сделал в воскресенье во время беседы с журналистами на борту самолета, летевшего из Рима в Дублин, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
По данным агентства, понтифик заявил, что "не скажет ни слова" по поводу документа, в котором Карло Мария Вигано призывает его уйти в отставку. Папа Римский посоветовал журналистам изучить бумаги и самостоятельно решить, верить в их достоверность или нет, отмечает Reuters.
Напомним, 26 августа бывший нунций Ватикана в США архиепископ Карло Мария Вигано обнародовал документы, свидетельствующие о том, что церковное руководство с 2000 года было в курсе обвинений в педофилии против экс-архиепископа Вашингтона кардинала Теодора Маккеррика, а Папа Франциск был проинформирован об этом деле после избрания на престол в 2013 году, однако не принял никаких мер. Издание La Verita опубликовало соответствующее письмо Вигано, в котором он обращается к понтифику с призывом об отставке.
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Кардинал Маккеррик подозревается в том, что развратил малолетнего и вступал в сексуальные отношения со взрослыми семинаристами, когда был простым священником. В конце июля он подал в отставку под давлением американских епископов. Епархия в США подтвердила, что факты насилия со стороны кардинала действительно были. Об этом сообщили полицию и Ватикан. В июне 2018 года Нью-Йоркская епархия заявила, что считает информацию о том, что Маккаррик применял насилие к несовершеннолетним, достоверной и обоснованной. Данные передали в полицию и Ватикан.
Папа Римский Франциск отказался отвечать на обвинения бывшего нунция (посла) Ватикана в США архиепископа Карло Мария Вигано в том, что он не принял мер в отношении кардинала Теодора Маккэррика, обвиняемого в педофилии. Как сообщило агентство Reuters, соответствующее заявление понтифик сделал в воскресенье во время беседы с журналистами на борту самолета, летевшего из Рима в Дублин, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
По данным агентства, понтифик заявил, что "не скажет ни слова" по поводу документа, в котором Карло Мария Вигано призывает его уйти в отставку. Папа Римский посоветовал журналистам изучить бумаги и самостоятельно решить, верить в их достоверность или нет, отмечает Reuters.
Напомним, 26 августа бывший нунций Ватикана в США архиепископ Карло Мария Вигано обнародовал документы, свидетельствующие о том, что церковное руководство с 2000 года было в курсе обвинений в педофилии против экс-архиепископа Вашингтона кардинала Теодора Маккеррика, а Папа Франциск был проинформирован об этом деле после избрания на престол в 2013 году, однако не принял никаких мер. Издание La Verita опубликовало соответствующее письмо Вигано, в котором он обращается к понтифику с призывом об отставке.
Читайте также: Папу Римского Павла VI канонизируют: названа дата
Кардинал Маккеррик подозревается в том, что развратил малолетнего и вступал в сексуальные отношения со взрослыми семинаристами, когда был простым священником. В конце июля он подал в отставку под давлением американских епископов. Епархия в США подтвердила, что факты насилия со стороны кардинала действительно были. Об этом сообщили полицию и Ватикан. В июне 2018 года Нью-Йоркская епархия заявила, что считает информацию о том, что Маккаррик применял насилие к несовершеннолетним, достоверной и обоснованной. Данные передали в полицию и Ватикан.
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