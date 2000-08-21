» » Папа Римский выступил в защиту ЛГБТ-детей
Раздел: Мир  
0

Папа Римский выступил в защиту ЛГБТ-детей

Папа Римский выступил в защиту ЛГБТ-детейПо его словам, родители не должны игнорировать их сексуальную ориентацию.

Папа Римский призвал родителей ЛГБТ-детей не осуждать их, а пытаться понять, дать им право на самовыражение, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Об этом он заявил во время визита в Ирландию, отвечая на вопросы СМИ.

"Я бы сказал сначала, что надо молиться, не осуждать, общаться, понять, дать им пространство, дать им способ самовыразиться", - заявил он.

По словам главы католической церкви, гомосексуальные люди были всегда, а родители таких детей не должны игнорировать их ориентацию, потому что это будет нехваткой отцовской или материнской заботы. Он считает, что родители, которые выгоняют детей из дома из-за их ориентации, с моральной точки зрения поступают неправильно, ведь каждый ребенок имеет право на семью.

Читайте также: Папа Римский молился о мире и согласии в 2018 году

Ранее Папа Римский Франциск уже выступал в поддержку ЛГБТ-сообщества. В конце мая во время визита в Чили он провел несколько дней с Хуаном Карлосом Крузом, который пережил сексуальное насилие от священника. Во время частной беседы Папа Римский рассказал, что, по его мнению, Бог создал и любит геев такими, какие они есть. Франциск также добавил, что гомосексуалы должны принимать себя и не обращать внимание на мнение общества.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ЛГБТ, дети, Папа Римский

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:23 » Автор: Алена Шимко
     212
     0

Похожие новости по теме

Папа Римский молился о мире и согласии в 2018 году Папа Римский молился о мире и согласии в 2018 году

Папа Римский Франциск поздравил всех верующих с Новым годом.

Папа Римский разрешил женщинам кормить детей в церкви Папа Римский разрешил женщинам кормить детей в церкви

Понтифик крестил детей в Сикстинской капелле.

Папа Римский отреагировал на победу Трампа Папа Римский отреагировал на победу Трампа

Папа Римский обещал молиться за "просветление" Трампа.

Папа Римский призвал мир освободиться от ядерного оружия Папа Римский призвал мир освободиться от ядерного оружия

Папа Франциск выступил на Генассамблее ООН.

Папа Римский раскритиковал мафию Папа Римский раскритиковал мафию

Понтифик отлучил от церкви мафиозный клан.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх