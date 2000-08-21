Раздел: Мир
Папа Римский выступил в защиту ЛГБТ-детей
По его словам, родители не должны игнорировать их сексуальную ориентацию.
Папа Римский призвал родителей ЛГБТ-детей не осуждать их, а пытаться понять, дать им право на самовыражение, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Об этом он заявил во время визита в Ирландию, отвечая на вопросы СМИ.
"Я бы сказал сначала, что надо молиться, не осуждать, общаться, понять, дать им пространство, дать им способ самовыразиться", - заявил он.
По словам главы католической церкви, гомосексуальные люди были всегда, а родители таких детей не должны игнорировать их ориентацию, потому что это будет нехваткой отцовской или материнской заботы. Он считает, что родители, которые выгоняют детей из дома из-за их ориентации, с моральной точки зрения поступают неправильно, ведь каждый ребенок имеет право на семью.
Читайте также: Папа Римский молился о мире и согласии в 2018 году
Ранее Папа Римский Франциск уже выступал в поддержку ЛГБТ-сообщества. В конце мая во время визита в Чили он провел несколько дней с Хуаном Карлосом Крузом, который пережил сексуальное насилие от священника. Во время частной беседы Папа Римский рассказал, что, по его мнению, Бог создал и любит геев такими, какие они есть. Франциск также добавил, что гомосексуалы должны принимать себя и не обращать внимание на мнение общества.
Папа Римский призвал родителей ЛГБТ-детей не осуждать их, а пытаться понять, дать им право на самовыражение, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Об этом он заявил во время визита в Ирландию, отвечая на вопросы СМИ.
"Я бы сказал сначала, что надо молиться, не осуждать, общаться, понять, дать им пространство, дать им способ самовыразиться", - заявил он.
По словам главы католической церкви, гомосексуальные люди были всегда, а родители таких детей не должны игнорировать их ориентацию, потому что это будет нехваткой отцовской или материнской заботы. Он считает, что родители, которые выгоняют детей из дома из-за их ориентации, с моральной точки зрения поступают неправильно, ведь каждый ребенок имеет право на семью.
Читайте также: Папа Римский молился о мире и согласии в 2018 году
Ранее Папа Римский Франциск уже выступал в поддержку ЛГБТ-сообщества. В конце мая во время визита в Чили он провел несколько дней с Хуаном Карлосом Крузом, который пережил сексуальное насилие от священника. Во время частной беседы Папа Римский рассказал, что, по его мнению, Бог создал и любит геев такими, какие они есть. Франциск также добавил, что гомосексуалы должны принимать себя и не обращать внимание на мнение общества.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
212
0
Также советуем посмотреть
- Крым настигла новая катастрофа
- Эту историю про Маккейна вряд ли расскажут по телевизору
- Заботливый парень сделал пьяную возлюбленную звездой Сети
- Удушенные ценой на «коммуналку»
- Боевики из минометов обстреляли село Кряковка
- Долой дискриминацию: в Австралии для парней выпустили коллекцию бюстгальтеров
- Главный вызов для Украины
- Оползень перекрыл дорогу к пяти селам на Прикарпатье
- Донецькі «ідеологи» вже в Москві
- Питоны развлекли австралийцев дракой в бассейне
- Спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности
- В России медведь с канистрой на голове устроил переполох
- Получите плевок в лицо
- На Донбассе за сутки погибли двое военных
- Забавные фотки модников, которым стоит чаще смотреть в зеркало
- Порошенко обратился к жителям оккупированных территорий
- Смешные фотки прохожих, вызывающие много вопросов
- Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково
- Порошенко подписал закон о повышении соцзащиты военнослужащих
- Подборка уморительных комментариев с просторов соцсетей
- Смешные объявления от настоящих юмористов
- Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
- Веселимся до упаду: подборка отличных анекдотов
- В Нидерландах придумали нелепый способ защитить личную жизнь людей
- В США дети заработали на квартиру, продавая лимонад
- Дональд Трамп оконфузился в игре с детьми. Фото
- Сеть насмешила нелепая фотка, сделанная в российском супермаркете
- Сеть удивило «мистическое» видео с отражением ребенка в зеркале
- Новые каблуки Путина насмешили соцсети
- Улыбка до ушей: свежие анекдоты для позитивного утра
Оставьте свой комментарий