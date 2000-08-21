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Раздел: Мир  
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Глава NASA рассказал, зачем создаются космические войска

Глава NASA рассказал, зачем создаются космические войскаКосмические войска необходимы США, чтобы защитить в том числе энергосистемы и банковский сектор страны.

Нарушение работы американских спутников будет представлять собой «экзистенциальную угрозу», в связи с чем космические войска необходимы. Об этом рассказал глава НАСА Джим Брайденстайн в интервью Washington Examiner, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

По его словам, нарушение работы американских спутников будет представлять собой «экзистенциальную угрозу», в связи с чем космические войска необходимы. Брайденстайн отметил, что энергетический и банковский сектора также полагаются на GPS.

«Каждая банковская транзакция требует синхронизирующий сигнал от GPS. Другими словами, если нет GPS, нет банковской сферы в Соединенных Штата. Все отключится», - объяснил глава NASA.

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Та же ситуация грозит энергосистемам США, добавил он.
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 Теги: NASA, космические войска

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Сегодня, 13:50 » Автор: Алена Шимко
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