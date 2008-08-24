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Раздел: Мир  
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В центре Лондона авто влетело в автобусную остановку

В центре Лондона авто влетело в автобусную остановкуВ центре Лондона в результате ДТП травмированы четверо человек.

Автомобиль выехал на тротуар и въехал в автобусную остановку, передает Хроника.инфо со ссылкой на frontnews.eu.

Об этом сообщает Daily Express.

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«Автомобиль въехал в автобусную остановку после погони с полицией. Один пешеход и 3 пассажира получили ранения. Они сейчас в больнице», передает источник.
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 Теги: Лондон, авто, ДТП, автобусная остановка

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Сегодня, 15:17 » Автор: Алена Шимко
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