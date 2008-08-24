Раздел: Мир
В Беларуси охотятся на неизвестного зверя-убийцу
В Деревной зверь одну собаку разорвал пополам, другую покусал.
На Слонимщине началась охота на неизвестного зверя-убийцу. Об этом рассказал председатель Деревновского сельсовета Василий Семуха, передает Хроника.инфо со ссылкой на Хартыя 97.
Напомним, что неизвестный зверь-убийца стал нападать на домашних животных в слонимских деревнях в начале августа. В Деревной зверь одну собаку разорвал пополам, другую покусал.
Затем он забрел в деревню Загритьково Слонимского района, где загрыз собаку и утащил маленькую дворняжку. После этого в деревне Дубровщина, которая находится вблизи Деревной, в одном из дворов исчез пес, который был на цепи, а у соседей пропал кот. Неизвестный зверь посетил улицу Молчадскую в центре Деревной и утащил собаку.
В ночь с субботы на воскресенье, 26 августа, из двора Сергей Шухно, который проживает на улице Школьной в центре Деревной, пропала годовалая собака.
- В пять утра я пошел кормить живность и обнаружил, что собака пропала. А когда жена выводила корову, обнаружила на поле голову, лапу и другие останки нашего Гоши. Все это я закопал, - пояснил житель Деревной.
А в ночь с воскресенья на понедельник, 27 августа, зверь пришел в эту же деревню во двор к Таисе Нестерович на улицу Угловую, 10. Хозяевам удалось спасти свою собаку из пасти зверя.
- На часах было где-то минут десять первого. Зять Артем смотрел телевизор, услышал громкое рычание. Включил свет в доме, на улице. Но когда выбежал, зверя уже не было, а Бобик хромал. Артем схватил пса на руки и принес в дом. Страшно… Прошлой ночью этот зверь собаку загрыз, а нашей повезло. Люди боятся. После восьми часов вечера домой с работы даже страшно идти - по деревне кусты везде, - рассказала Таиса Нестерович.
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- По деревням ночью дежурят члены общества охотников, с ружьями, ночниками. До четырех утра объезжали все поля возле деревни Загритьково. Пока безрезультатно. Обнаружить ничего не смогли. Никаких следов. Лесхоз тоже работает в этом плане. Сегодня собираемся еще раз обсудить этот вопрос. Приедет начальник лесхоза, представители общества охотников, и совместно будем вырабатывать какую-то тактику, - пояснил председатель Деревновского сельсовета Василий Семуха в понедельник, 27 августа.
На Слонимщине началась охота на неизвестного зверя-убийцу. Об этом рассказал председатель Деревновского сельсовета Василий Семуха, передает Хроника.инфо со ссылкой на Хартыя 97.
Напомним, что неизвестный зверь-убийца стал нападать на домашних животных в слонимских деревнях в начале августа. В Деревной зверь одну собаку разорвал пополам, другую покусал.
Затем он забрел в деревню Загритьково Слонимского района, где загрыз собаку и утащил маленькую дворняжку. После этого в деревне Дубровщина, которая находится вблизи Деревной, в одном из дворов исчез пес, который был на цепи, а у соседей пропал кот. Неизвестный зверь посетил улицу Молчадскую в центре Деревной и утащил собаку.
В ночь с субботы на воскресенье, 26 августа, из двора Сергей Шухно, который проживает на улице Школьной в центре Деревной, пропала годовалая собака.
- В пять утра я пошел кормить живность и обнаружил, что собака пропала. А когда жена выводила корову, обнаружила на поле голову, лапу и другие останки нашего Гоши. Все это я закопал, - пояснил житель Деревной.
А в ночь с воскресенья на понедельник, 27 августа, зверь пришел в эту же деревню во двор к Таисе Нестерович на улицу Угловую, 10. Хозяевам удалось спасти свою собаку из пасти зверя.
- На часах было где-то минут десять первого. Зять Артем смотрел телевизор, услышал громкое рычание. Включил свет в доме, на улице. Но когда выбежал, зверя уже не было, а Бобик хромал. Артем схватил пса на руки и принес в дом. Страшно… Прошлой ночью этот зверь собаку загрыз, а нашей повезло. Люди боятся. После восьми часов вечера домой с работы даже страшно идти - по деревне кусты везде, - рассказала Таиса Нестерович.
Читайте также: Житель Грузии принес в парламент необычного зверя
- По деревням ночью дежурят члены общества охотников, с ружьями, ночниками. До четырех утра объезжали все поля возле деревни Загритьково. Пока безрезультатно. Обнаружить ничего не смогли. Никаких следов. Лесхоз тоже работает в этом плане. Сегодня собираемся еще раз обсудить этот вопрос. Приедет начальник лесхоза, представители общества охотников, и совместно будем вырабатывать какую-то тактику, - пояснил председатель Деревновского сельсовета Василий Семуха в понедельник, 27 августа.
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