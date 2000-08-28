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Раздел: Мир  
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Возле статуи Свободы произошел взрыв и начался пожар

Возле статуи Свободы произошел взрыв и начался пожар Туристов пришлось эвакуировать.

В Нью-Йорке около 3,4 тысячи человек эвакуировали с острова Свободы, где располагается одноименная статуя, после возгорания баллонов с пропаном, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Взрыв произошел в результате ошибки строителей. Один из них получил легкую травму, его жизни ничего не угрожает.

Согласно сообщению, после инцидента эвакуированных людей переправили на лодках на близлежащий остров Эллис.

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На данный момент пожар ликвидирован, статуя Свободы вновь открыта для посещения туристами.
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 Теги: остров Свободы, пожар

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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