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Трамп и Меркель поговорили об Украине

Трамп и Меркель поговорили об Украине

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Вашингтон предупредил Москву об ударе в случае химической атаки в Сирии У США есть информация о том, что президент Сирии Башар Асад может вновь отдать приказ об использовании химического оружия.