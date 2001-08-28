Раздел: Мир
Трамп и Меркель поговорили об Украине
Ситуацию в стране обсудили по телефону.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обсудили ситуацию в Украине в ходе телефонного разговора, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
"Переговоры сосредоточены на современных международных проблемах и вопросах торговли. Канцлер и президент разделяют обеспокоенность по поводу развития ситуации в Сирии, в частности гуманитарной ситуации в регионе Идлиб. Россию призывают к сдерживающему влиянию на сирийский режим и предотвращению дальнейшей эскалации", - говорится в заявлении.
Зайберт сказал, что лидеры двух стран также говорили об Украине и западных Балканах, не вдаваясь в подробности.
Регион Идлиб, последнее убежище для гражданских лиц и повстанцев, которые мигрировали из других районов Сирии, а также мощных джихадистских сил, был поражен волной воздушных ударов и обстрелов в этом месяце, в возможной прелюдии к полномасштабному правительственному наступлению. США предостерегли РФ и президента Сирии Башара Асада от любого применения там химического или биологического оружия и пообещали "решительный ответ" в случае атаки. Турция, которая установила военные посты в Идлибе, также предостерегает Москву от возможного наступления на регион, о чем неоднократно заявлял поддерживаемый Россией Асад.
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В апреле администрация Трампа собрала коалицию американских, французских и британских сил для атаки на объекты сирийского правительства, связанные с производством химического оружия, после атаки ядовитым газом погибли десятки людей в районе Дума. Дамаск, поддерживаемый Москвой, отрицает применение такого оружия.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обсудили ситуацию в Украине в ходе телефонного разговора, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
"Переговоры сосредоточены на современных международных проблемах и вопросах торговли. Канцлер и президент разделяют обеспокоенность по поводу развития ситуации в Сирии, в частности гуманитарной ситуации в регионе Идлиб. Россию призывают к сдерживающему влиянию на сирийский режим и предотвращению дальнейшей эскалации", - говорится в заявлении.
Зайберт сказал, что лидеры двух стран также говорили об Украине и западных Балканах, не вдаваясь в подробности.
Регион Идлиб, последнее убежище для гражданских лиц и повстанцев, которые мигрировали из других районов Сирии, а также мощных джихадистских сил, был поражен волной воздушных ударов и обстрелов в этом месяце, в возможной прелюдии к полномасштабному правительственному наступлению. США предостерегли РФ и президента Сирии Башара Асада от любого применения там химического или биологического оружия и пообещали "решительный ответ" в случае атаки. Турция, которая установила военные посты в Идлибе, также предостерегает Москву от возможного наступления на регион, о чем неоднократно заявлял поддерживаемый Россией Асад.
Читайте также: Именем Джона Маккейна назвали новую премию
В апреле администрация Трампа собрала коалицию американских, французских и британских сил для атаки на объекты сирийского правительства, связанные с производством химического оружия, после атаки ядовитым газом погибли десятки людей в районе Дума. Дамаск, поддерживаемый Москвой, отрицает применение такого оружия.
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