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Раздел: Мир  
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К расследованию отравления Скрипалей подключили людей с уникальными способностями

К расследованию отравления Скрипалей подключили людей с уникальными способностями Два специалиста имеют необычные навыки запоминания лиц.

В деле об отравлении ядом "Новичок" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, появились новые расследователи. Скотленд-Ярд привлек к следствию офицеров с уникальными специальными навыками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

У двух привлеченных офицеров есть необычный и уникальный талант по запоминанию лиц, который должен помочь в установлении подозреваемых.

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"У них очень необычная способность запоминать лица, не важно, фотография это, или встреча вживую. Вы не можете такому обучить. Это дар", - пояснили свое решение в Скотленд-Ярде.
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 Теги: Скрипали, отравление

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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