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Раздел: Мир  
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Япония заявила об угрозе со стороны Северной Кореи

Япония заявила об угрозе со стороны Северной КореиТокио по-прежнему считает ядерные и ракетные вооружения Северной Кореи угрозой для своей безопасности.

КНДР продолжает нести в себе угрозу несмотря на ряд положительных тенденций на Корейском полуострове за счет ядерного оружия и баллистических ракет. Об этом говорится в опубликованном 28 августа ежегодном докладе министерства обороны Японии под названием Белая книга, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В документе отмечается, что с 2016 года Северная Корея провела три ядерных испытания и запустила около 40 баллистических ракет. Подобные действия угрожают безопасности Японии, а также наносят серьезный ущерб миру и безопасности в регионе.

В Минобороны указали, что КНДР продолжает располагать более чем 100 ракетами типа Нодон, способными достичь любой точки Японии.

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Кроме того, в докладе говорится, что посредством постоянных испытаний Пхеньян смог добиться прогресса в разработке ядерных вооружений и баллистических ракет, поэтому "никаких изменений в базовом понимании угрозы со стороны Северной Кореи нет".
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 Теги: Япония, Северная Корея, угроза

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Сегодня, 10:56 » Автор: Алена Шимко
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