Япония заявила об угрозе со стороны Северной Кореи

Похожие новости по теме

Северная Корея, несмотря на давление со стороны мирового сообщества, продолжает ракетные и ядерные испытания.

Дальнейшее развитие ядерных технологий и баллистических ракет Северной Кореи приблизит страну к заявленной цели «добить» ядерным оружием до Соединенных Штатов. Такая информация представлена в новом докладе Пентагона Конгрессу США в четверг. Северная Корея запустила многоступенчатую ракету, которая доставила спутник на орбиту в