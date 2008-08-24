Раздел: Мир
Япония заявила об угрозе со стороны Северной Кореи
Токио по-прежнему считает ядерные и ракетные вооружения Северной Кореи угрозой для своей безопасности.
КНДР продолжает нести в себе угрозу несмотря на ряд положительных тенденций на Корейском полуострове за счет ядерного оружия и баллистических ракет. Об этом говорится в опубликованном 28 августа ежегодном докладе министерства обороны Японии под названием Белая книга, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В документе отмечается, что с 2016 года Северная Корея провела три ядерных испытания и запустила около 40 баллистических ракет. Подобные действия угрожают безопасности Японии, а также наносят серьезный ущерб миру и безопасности в регионе.
В Минобороны указали, что КНДР продолжает располагать более чем 100 ракетами типа Нодон, способными достичь любой точки Японии.
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Кроме того, в докладе говорится, что посредством постоянных испытаний Пхеньян смог добиться прогресса в разработке ядерных вооружений и баллистических ракет, поэтому "никаких изменений в базовом понимании угрозы со стороны Северной Кореи нет".
КНДР продолжает нести в себе угрозу несмотря на ряд положительных тенденций на Корейском полуострове за счет ядерного оружия и баллистических ракет. Об этом говорится в опубликованном 28 августа ежегодном докладе министерства обороны Японии под названием Белая книга, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В документе отмечается, что с 2016 года Северная Корея провела три ядерных испытания и запустила около 40 баллистических ракет. Подобные действия угрожают безопасности Японии, а также наносят серьезный ущерб миру и безопасности в регионе.
В Минобороны указали, что КНДР продолжает располагать более чем 100 ракетами типа Нодон, способными достичь любой точки Японии.
Читайте также: Руководство Северной Кореи назвало строки отказа от ядерного оружия
Кроме того, в докладе говорится, что посредством постоянных испытаний Пхеньян смог добиться прогресса в разработке ядерных вооружений и баллистических ракет, поэтому "никаких изменений в базовом понимании угрозы со стороны Северной Кореи нет".
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