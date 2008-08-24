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Раздел: Мир  
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Число пропавших без вести в мире достигло рекорда за последние 10 лет

Число пропавших без вести в мире достигло рекорда за последние 10 летКрасный Крест разыскивает по всему миру около 100 000 человек.

Число пропавших без вести в мире достигло высшей точки за последние 10 лет. Как сообщил Международный Красный Крест, реальное число пропавших людей может оказаться еще больше, передает Хроника.инфо со ссылкой на Deutche Welle.

Красный Крест по всему миру разыскивает около 100 тысяч человек, пропавших без вести в результате военных действий, насильственного переселения или бегства из своей страны. Об этом во вторник, 28 августа, сообщили немецкие СМИ со ссылкой на Международный комитет Красного креста. Как следует из сообщения, нынешнее количество пропавших без вести является крупнейшим за последние 10 лет, а реальное число пропавших людей может оказаться ещё больше.

В Немецком Красном Кресте (DRK) также заявляют, что вопреки тенденции к снижению числа беженцев, количество поступающих запросов о розыске людей, пропавших в результате миграции, по-прежнему высоко. Глава DRK Герда Хассельфельдт (Gerda Hasselfeldt) сообщила, что в 2017 году было подано 2744 новых заявлений о розыске людей, а в первые шесть месяцев 2018 года зарегистрировано еще почти 1200 таких заявлений. Хассельфельдт помимо этого рассказала, что основными странами, откуда родом пропавшие и ищущие, - это Афганистан, Сирия, Сомали и Эритрея. "Почти в половине случаев служба поиска DRK смогла оказать помощь", - добавила Хассельфельдт .

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В нынешнем году в DRK ожидают, помимо прочего, до 9 тысяч новых запросов по розыску пропавших во время Второй мировой войны и в результате изгнания с мест проживания. Конкретные цифры DRK представит во вторник по случаю Международного дня пропавших без вести, который отмечается 30 августа.
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 Теги: Красный крест, пропавшие

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Сегодня, 11:14 » Автор: Алена Шимко
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