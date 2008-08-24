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Раздел: Мир  
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В Индонезии произошло новое землетрясение

В Индонезии произошло новое землетрясениеЗемлетрясение произошло на глубине 10 км в 100 км в юго-восточном направлении от города Купанг.

У восточной индонезийской провинции произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Во вторник у восточной индонезийской провинции произошло землетрясение магнитудой 6,4", - говорится в сообщении.

Землетрясение произошло на глубине 10 км в 100 км в юго-восточном направлении от города Купанг, столице провинции Восточная Нуса-Тенгара.

Пока нет сообщений о причиненном ущерба или пострадавших.

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Как сообщается, вечером 5 августа на индонезийском острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,9. После этого зафиксировали еще 120 повторных подземных толчков. В результате стихийного бедствия число погибших возросло уже до 555.
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 Теги: Индонезия, Землетрясение

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Сегодня, 12:53 » Автор: Алена Шимко
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