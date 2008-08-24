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Раздел: Мир  
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Во Франции отменили фестиваль веганов из-за угроз мясников

Во Франции отменили фестиваль веганов из-за угроз мясниковВо французском городе Кале был отменен фестиваль веганов, запланированный на сентябрь.

Отмечается, что подобное решение местные власти приняли в связи с «очень агрессивными угрозами» мясников и охотников, которые, в свою очередь, запланировали митинг протеста, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укроп.

Сообщается, что в последние несколько лет веганство становится во Франции все популярнее, чему производители мясной продукции и фермеры не рады. Они полагают, что отказ от употребления всех продуктов животного происхождения навязан сообществу, в том числе посредством СМИ.

Кроме того, в апреле вандалы напали на несколько мясных лавок в Па-де-Кале.

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После этого лидер профсоюза мясников Жан Франсуа Гихард потребовал от МВД Франции вмешательства. При этом представители веганских движений обвинения в насилии отвергают.
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 Теги: Франция, веганы, мясники, фестиваль

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Сегодня, 14:29 » Автор: Алена Шимко
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