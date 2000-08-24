Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Берлинские власти могут ввести новый запрет для иностранцев

Берлинские власти могут ввести новый запрет для иностранцев

Похожие новости по теме

Этот город признан самым дорогим для иностранцев Рост цен на рынке недвижимости вывел Гонконг на первое место в списке самых дорогих городов мира для проживания сотрудников иностранных компаний.