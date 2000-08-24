Раздел: Мир
Берлинские власти могут ввести новый запрет для иностранцев
Ограничение коснется продажи недвижимости.
Статистика неумолима: за последние 10 лет цены на недвижимость в Берлине удвоились. И несмотря на то, что в Берлине закон защищает арендаторов больше, чем в любом другом европейском городе, берлинцы-съемщики оказываются вытеснены с рынка аренды из-за стремительно взлетевших ставок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на zagorodna.com.
В интервью мэр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что с большим интересом следит за введением Новой Зеландией запрета на приобретения жилья иностранцами. И более того – собирается использовать этот опыт на практике.
«Я поручил Сенату разработать предложения по предотвращению спекуляций с жильем. Мы собираемся подойти к этому вопросу максимально конструктивно и гибко», - отмечает градоначальник.
Исполнительный директор L&B Immobiliya Любовь Баумгертнер скептически относится к перспективам этих заявлений: «Правительство пытается любыми способами "угодить" своим избирателям и таким образом притормозить рост цен на покупку и аренду жилья. Очередным предложением стало ограничить покупку недвижимости иностранцами.
Я считаю, что данную задумку будет сложно воплотить в жизнь, поскольку значительная часть жителей Германии, а в особенности Берлина, являются иностранцами. Они приносят значительный доход в городскую и государственную казну, поэтому принятие подобного законопроекта будет ущемлять права иностранных жителей.
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Так что, если данный закон и будет принят, то скорее всего это коснется только иностранцев-нерезидентов, не имеющих никаких оснований для покупки жилья, кроме как спекуляция. Кроме того, там скорее всего будет целый ряд исключений и других возможностей для покупки недвижимости иностранцами. Поэтому я не думаю, что это сильно охладит местный рынок недвижимости. На данный момент основными покупателями являются немцы и резиденты».
Статистика неумолима: за последние 10 лет цены на недвижимость в Берлине удвоились. И несмотря на то, что в Берлине закон защищает арендаторов больше, чем в любом другом европейском городе, берлинцы-съемщики оказываются вытеснены с рынка аренды из-за стремительно взлетевших ставок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на zagorodna.com.
В интервью мэр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что с большим интересом следит за введением Новой Зеландией запрета на приобретения жилья иностранцами. И более того – собирается использовать этот опыт на практике.
«Я поручил Сенату разработать предложения по предотвращению спекуляций с жильем. Мы собираемся подойти к этому вопросу максимально конструктивно и гибко», - отмечает градоначальник.
Исполнительный директор L&B Immobiliya Любовь Баумгертнер скептически относится к перспективам этих заявлений: «Правительство пытается любыми способами "угодить" своим избирателям и таким образом притормозить рост цен на покупку и аренду жилья. Очередным предложением стало ограничить покупку недвижимости иностранцами.
Я считаю, что данную задумку будет сложно воплотить в жизнь, поскольку значительная часть жителей Германии, а в особенности Берлина, являются иностранцами. Они приносят значительный доход в городскую и государственную казну, поэтому принятие подобного законопроекта будет ущемлять права иностранных жителей.
Читайте также: Беженцы стали причиной ввода чрезвычайного положения в Перу
Так что, если данный закон и будет принят, то скорее всего это коснется только иностранцев-нерезидентов, не имеющих никаких оснований для покупки жилья, кроме как спекуляция. Кроме того, там скорее всего будет целый ряд исключений и других возможностей для покупки недвижимости иностранцами. Поэтому я не думаю, что это сильно охладит местный рынок недвижимости. На данный момент основными покупателями являются немцы и резиденты».
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