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Раздел: Мир  
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Президент США выступил с критикой в адрес Google

Президент США выступил с критикой в адрес Google Дональд Трамп уверяет, что поисковик фальсифицирует выдачу.

Президент США Дональд Трамп обвинил Google и другие американские технологические компании в том, что они фальсифицируют результаты поиска о нем. По его словам, поиск выдает только "плохие новости", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

"Они фальсифицируют результаты, для меня и для других. Это очень серьезная ситуация. Будьте осторожны, вам не стоит так поступать с людьми", – заявил Трамп.

В свою очередь во вторник, отвечая на критику президента, компания Google заявила, что ее поисковая система без политических пристрастий занимается отбором новостей.

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"Поисковая система не ориентирована на какую-либо политическую повестку, и мы не допускаем пристрастий по отношению к какой-либо политической идеологии. Каждый год мы производим сотни усовершенствований наших алгоритмов для обеспечения высокого качества обработки запросов наших пользователей. Мы постоянно работаем над улучшением поисковых возможностей Google и мы никогда не оцениваем результаты поиска так, чтобы манипулировать политическими настроениями", - говорится в ответе Google.
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 Теги: Дональд Трамп, Google

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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