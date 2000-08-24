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Раздел: Мир  
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Около Индонезии зафиксировали мощные подземные толчки

Около Индонезии зафиксировали мощные подземные толчки О пострадавших пока не сообщается.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Индонезии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 99 километрах к юго-востоку от населенного пункта Купанг.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

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Угроза цунами не объявлялась.
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 Теги: Индонезия, землетрясение

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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