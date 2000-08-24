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Раздел: Мир  
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В Афганистане появится китайская военная база

В Афганистане появится китайская военная база Задачей базы станет защита от исламских террористов.

Китай начал строительство первой военно-тренировочной базы в афганской провинции Бадахшан в рамках сотрудничества с Кабулом в борьбе с терроризмом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Пекин планирует перебросить на место как минимум один батальон с вооружением и оборудованием для учебной подготовки специалистов Афганистана.

Отмечается, что это будет первый случай военного присутствия Китая на территории Афганистана.

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Главной задачей базы станет контроль над неспокойным районом Синьцзян, где в последнее время участились вылазки исламских террористов.
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 Теги: Афганистан, военная база

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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