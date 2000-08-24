Раздел: Мир
На Филиппинах взорвалась бомба, ранены десятки людей
Ответственность за теракт пока никто не взял.
В результате взрыва самодельной бомбы, спрятанной под мотоциклом, два человека, среди них один ребенок, погибли, еще 37 были ранены на местном уличном фестивале на юге Филиппин во вторник, сообщили в службе безопасности страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Взрыв произошел перед палаткой с одеждой вдоль шоссе в Исулани в провинции Султанат-Кударат, где проходил фестиваль.
По данным полиции, началось расследование, ответственности на себя пока никто не взял.
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Провинция расположена на втором по величине острове Филиппин, Минданао.
В результате взрыва самодельной бомбы, спрятанной под мотоциклом, два человека, среди них один ребенок, погибли, еще 37 были ранены на местном уличном фестивале на юге Филиппин во вторник, сообщили в службе безопасности страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Взрыв произошел перед палаткой с одеждой вдоль шоссе в Исулани в провинции Султанат-Кударат, где проходил фестиваль.
По данным полиции, началось расследование, ответственности на себя пока никто не взял.
Читайте также: В Афганистане появится китайская военная база
Провинция расположена на втором по величине острове Филиппин, Минданао.
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