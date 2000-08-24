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Раздел: Мир  
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На Филиппинах взорвалась бомба, ранены десятки людей

На Филиппинах взорвалась бомба, ранены десятки людей Ответственность за теракт пока никто не взял.

В результате взрыва самодельной бомбы, спрятанной под мотоциклом, два человека, среди них один ребенок, погибли, еще 37 были ранены на местном уличном фестивале на юге Филиппин во вторник, сообщили в службе безопасности страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Взрыв произошел перед палаткой с одеждой вдоль шоссе в Исулани в провинции Султанат-Кударат, где проходил фестиваль.

По данным полиции, началось расследование, ответственности на себя пока никто не взял.

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Провинция расположена на втором по величине острове Филиппин, Минданао.
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 Теги: Филиппины, теракт

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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