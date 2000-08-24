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Раздел: Мир  
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В Саудовской Аравии женщинам разрешили пилотировать самолеты

В Саудовской Аравии женщинам разрешили пилотировать самолетыПяти саудовкам выданы лицензии на пилотирование самолетов местной авиакомпании.

Женщины из Саудовской Аравии смогут пилотировать гражданские самолеты, передает Хроника.инфо со ссылкой на Deutche Welle.

Генеральное управление гражданской авиации (GACA) Саудовской Аравии выдал пять лицензий для женщин-пилотов, разрешив им работать командирами экипажей на самолетах авиакомпании Saudi Arabian Airlines (Saudia). Об этом во вторник, 28 августа, сообщило агентство Al Arabiya.

Выдача лицензий гражданкам Саудовской Аравии является частью плана действий GACA, согласно которому женщины получат возможность работать в авиационном секторе, что является одной из целей Международной организации гражданской авиации (ICAO). В последнее время большое количество женщин из Саудовской Аравии работало в GACA и в компаниях, предоставляющих услуги в технических областях.

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В Саудовской Аравии с 2018 года фиксируется резкое смягчение правил и норм в отношении женщин. В частности, саудовкам разрешено служить в армии, управлять грузовиками и мотоциклами, а также ходить на футбольные матчи без сопровождения мужчин. Модернизировать Саудовскую Аравию стремится наследный принц Мухаммед бен Сальман. Он представил стратегию "Vision 2030" по реформированию экономики и общественной жизни страны.
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 Теги: Саудовская Аравия, женщины, пилоты

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Сегодня, 09:08 » Автор: Алена Шимко
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