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Раздел: Мир  
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В Германии демонтируют "золотую" статую Эрдогана

В Германии демонтируют "золотую" статую ЭрдоганаУ золотой статуи Эрдогана в Висбадене начались перепалки между противниками и сторонниками президента Турции.

Администрация города решила демонтировать памятник, передает Хроника.инфо со ссылкой на Deutche Welle.

Администрация немецкого города Висбадена во вторник, 28 августа, приняла решение демонтировать четырехметровую золотую статую президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, установленную в рамках фестиваля искусств. Причиной этого стало отсутствие "гарантий безопасности". Городская полиция займется демонтажем, который должен быть завершен к утру среды.

Во вторник вечером рядом со статуей начались словесные перепалки сторонников и противников Эрдогана. Полиция заявила об "агрессивном настроении в легкой форме", однако до физических столкновений не дошло. По другим данным, споры переросли в рукоприкладство, а у некоторых вовлеченных в конфликт было замечено в руках колющее оружие.

Статуя Эрдогана была установлена на площади Немецкого Единства в рамках висбаденской биеннале. Памятник отлили из бетона, а затем выкрасили золотой краской. Уже впоследствии кто-то нанес на статую бранное выражение на английском языке.

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"Искусство обязано выставлять напоказ то, что происходит", - заявил руководитель Гессенского театра Уве-Эрик Лауфенберг (Uwe Eric Laufenberg), организовавший биеннале. Представительница земельного правительства Люция Путрих (Lucia Puttrich) раскритиковала акцию, напомнив о проблеме демократии в Турции. "Этот человек не заслуживает пьедестала, и тем более - его не надо отливать в золоте", - заявила Путрих.
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 Теги: Германия, Эрдоган, статуя, демонтаж

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Сегодня, 10:39 » Автор: Алена Шимко
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