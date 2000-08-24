Раздел: Мир
В Германии демонтируют "золотую" статую Эрдогана
У золотой статуи Эрдогана в Висбадене начались перепалки между противниками и сторонниками президента Турции.
Администрация города решила демонтировать памятник, передает Хроника.инфо со ссылкой на Deutche Welle.
Администрация немецкого города Висбадена во вторник, 28 августа, приняла решение демонтировать четырехметровую золотую статую президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, установленную в рамках фестиваля искусств. Причиной этого стало отсутствие "гарантий безопасности". Городская полиция займется демонтажем, который должен быть завершен к утру среды.
Во вторник вечером рядом со статуей начались словесные перепалки сторонников и противников Эрдогана. Полиция заявила об "агрессивном настроении в легкой форме", однако до физических столкновений не дошло. По другим данным, споры переросли в рукоприкладство, а у некоторых вовлеченных в конфликт было замечено в руках колющее оружие.
Статуя Эрдогана была установлена на площади Немецкого Единства в рамках висбаденской биеннале. Памятник отлили из бетона, а затем выкрасили золотой краской. Уже впоследствии кто-то нанес на статую бранное выражение на английском языке.
Читайте также: На киевской Троещине демонтируют детскую площадку
"Искусство обязано выставлять напоказ то, что происходит", - заявил руководитель Гессенского театра Уве-Эрик Лауфенберг (Uwe Eric Laufenberg), организовавший биеннале. Представительница земельного правительства Люция Путрих (Lucia Puttrich) раскритиковала акцию, напомнив о проблеме демократии в Турции. "Этот человек не заслуживает пьедестала, и тем более - его не надо отливать в золоте", - заявила Путрих.
Администрация города решила демонтировать памятник, передает Хроника.инфо со ссылкой на Deutche Welle.
Администрация немецкого города Висбадена во вторник, 28 августа, приняла решение демонтировать четырехметровую золотую статую президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, установленную в рамках фестиваля искусств. Причиной этого стало отсутствие "гарантий безопасности". Городская полиция займется демонтажем, который должен быть завершен к утру среды.
Во вторник вечером рядом со статуей начались словесные перепалки сторонников и противников Эрдогана. Полиция заявила об "агрессивном настроении в легкой форме", однако до физических столкновений не дошло. По другим данным, споры переросли в рукоприкладство, а у некоторых вовлеченных в конфликт было замечено в руках колющее оружие.
Статуя Эрдогана была установлена на площади Немецкого Единства в рамках висбаденской биеннале. Памятник отлили из бетона, а затем выкрасили золотой краской. Уже впоследствии кто-то нанес на статую бранное выражение на английском языке.
Читайте также: На киевской Троещине демонтируют детскую площадку
"Искусство обязано выставлять напоказ то, что происходит", - заявил руководитель Гессенского театра Уве-Эрик Лауфенберг (Uwe Eric Laufenberg), организовавший биеннале. Представительница земельного правительства Люция Путрих (Lucia Puttrich) раскритиковала акцию, напомнив о проблеме демократии в Турции. "Этот человек не заслуживает пьедестала, и тем более - его не надо отливать в золоте", - заявила Путрих.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
159
0
Также советуем посмотреть
- Вблизи Донецка под обстрел попала церковь
- Украина увеличит корабельную группировку в Азовском море
- В Білорусі 5-м журналістам заборонили виїзд з країни
- Вот это повод: Сеть насмешил ролик с «фашистами» в Украине
- Премьер Британии насмешила весь мир неумелым танцем
- На Донбассе начало действовать новое перемирие
- Упрощенцы: благо или вред
- Боевики обстреливают украинских военных из артиллерии, минометов и танков
- Чересчур эмоциональные животные в прикольных фотках
- В Кремле отреагировали на разрыв договора о дружбе с Украиной
- Курьезы, которые могли произойти лишь с самыми невезучими
- Россия будет вмешиваться в украинские выборы, - Порошенко
- Забавные фотки питомцев, готовых «помочь» хозяину с работой
- Забавные поступки, на которые способны лишь бабушки
- Лучшие мемы, анекдоты и приколы вторника
- Порошенко готовит ответ на действия Кремля в Азовском море
- Жгучая, как бабуля: McDonald’s посвятил забавную рекламу курочке
- В Генштабе изменили данные о потерях в боях за Иловайск
- Российские изобретатели насмешили «летающим» авто из картона
- Военные рассказали, что повлияло на ситуацию в Иловайске
- «После меня – хоть потоп»: Путин оконфузился с известным выражением
- Хорошая новость: Минфин занял до «получки»
- Соцсети высмеяли опухшего от запоя Царева
- Муженко рассказал, когда РФ начала «большую войну» против Украины
- Озвучено количество убитых российских военных в боях за Иловайск
- В память о Маккейне
- Обстановка в зоне ООС обострилась, - Минобороны
- Кот одним ударом заставил тюленя «капитулировать»
- Стало известно, куда боевики стянули Грады на Донбассе
- Первому сентябрю посвящается
Оставьте свой комментарий