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Раздел: Мир  
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Житель Южной Кореи лишился руки после употребления суши

Житель Южной Кореи лишился руки после употребления сушиПервые признаки заболевания проявились через 12 часов после еды.

В Южной Корее 71-летний мужчина после употребления сырой рыбы в суши заразился бактериями Vibrio Vulnificus и в результате некроза тканей лишился руки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укроп.

Первые признаки заболевания проявились через 12 часов после еды - у мужчины распухла левая ладонь. В больнице жителю Южной Кореи удалили зараженные участки ткани и выписали антибиотики, однако лечение не помогло и через три недели, чтобы спасти пациенту жизнь, было решено ампутировать конечность.

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Vibrio vulnificus является так называемой «плотоядной бактерией», обитающей в теплой морской воде. Опасна для людей, купающихся с открытыми ранами. Кроме того, бактерия может содержаться в сырых морепродуктах и рыбе.
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 Теги: Южная Корея, суши, отравление, рука, ампутация

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Сегодня, 12:07 » Автор: Алена Шимко
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