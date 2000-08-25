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Раздел: Мир  
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В Минске зверски убили мужчину, пытавшегося забрать гнилые арбузы

В Минске зверски убили мужчину, пытавшегося забрать гнилые арбузыВ Минске до смерти избили жителя столицы на рынке Торгового дома «Ждановичи».

В обстоятельствах очень странного преступления разбираются правоохранители Центрального района Минска, к территории которого относится огромный рынок Торгового дома «Ждановичи». Там был зверски избит 37-летний житель столицы, попытавшийся вернуть испорченные арбузы. Позднее мужчина скончался в больнице, передает пресс-служба ГУВД Минска, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укроп.

- В учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница скорой помощи» бригадой медиков с территории одного из рынков столицы, расположенного по улице Тимирязева, с закрытой черепно-мозговой травмой тяжелой степени, переломом лобной кости и стенок пазухи был доставлен 37-летний житель столицы, - рассказала журналистам официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена Свиридова. - В результате причиненных травм мужчина скончался. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска криминальной милиции нашего РУВД было установлено, что ранее судимый неработающий 39-летний житель городского поселка Радошковичи Молодечненского района Минской области осуществлял утилизацию испорченных арбузов на территории рынка. К данному мужчине с просьбой о возможности забрать испорченные арбузы обратился потерпевший. В результате беседы между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого житель Радошковичей избил минчанина, вследствие чего последнему были причинены тяжкие телесные повреждения.

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Материалы в отношении «арбузного Рэмбо» были переданы милицией в Центральный районный отдел Управления Следственного комитета Беларуси по городу Минску, в котором принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 147 УК Беларуси - «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения». Теперь, поскольку потерпевший в результате избиения умер, обвинение может быть переквалифицировано на более тяжкое.
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 Теги: Минск, арбузы, избиение, смерть, рынок

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Сегодня, 15:09 » Автор: Алена Шимко
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