Раздел: Мир
В Минске зверски убили мужчину, пытавшегося забрать гнилые арбузы
В Минске до смерти избили жителя столицы на рынке Торгового дома «Ждановичи».
В обстоятельствах очень странного преступления разбираются правоохранители Центрального района Минска, к территории которого относится огромный рынок Торгового дома «Ждановичи». Там был зверски избит 37-летний житель столицы, попытавшийся вернуть испорченные арбузы. Позднее мужчина скончался в больнице, передает пресс-служба ГУВД Минска, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укроп.
- В учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница скорой помощи» бригадой медиков с территории одного из рынков столицы, расположенного по улице Тимирязева, с закрытой черепно-мозговой травмой тяжелой степени, переломом лобной кости и стенок пазухи был доставлен 37-летний житель столицы, - рассказала журналистам официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена Свиридова. - В результате причиненных травм мужчина скончался. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска криминальной милиции нашего РУВД было установлено, что ранее судимый неработающий 39-летний житель городского поселка Радошковичи Молодечненского района Минской области осуществлял утилизацию испорченных арбузов на территории рынка. К данному мужчине с просьбой о возможности забрать испорченные арбузы обратился потерпевший. В результате беседы между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого житель Радошковичей избил минчанина, вследствие чего последнему были причинены тяжкие телесные повреждения.
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Материалы в отношении «арбузного Рэмбо» были переданы милицией в Центральный районный отдел Управления Следственного комитета Беларуси по городу Минску, в котором принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 147 УК Беларуси - «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения». Теперь, поскольку потерпевший в результате избиения умер, обвинение может быть переквалифицировано на более тяжкое.
В обстоятельствах очень странного преступления разбираются правоохранители Центрального района Минска, к территории которого относится огромный рынок Торгового дома «Ждановичи». Там был зверски избит 37-летний житель столицы, попытавшийся вернуть испорченные арбузы. Позднее мужчина скончался в больнице, передает пресс-служба ГУВД Минска, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укроп.
- В учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница скорой помощи» бригадой медиков с территории одного из рынков столицы, расположенного по улице Тимирязева, с закрытой черепно-мозговой травмой тяжелой степени, переломом лобной кости и стенок пазухи был доставлен 37-летний житель столицы, - рассказала журналистам официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена Свиридова. - В результате причиненных травм мужчина скончался. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска криминальной милиции нашего РУВД было установлено, что ранее судимый неработающий 39-летний житель городского поселка Радошковичи Молодечненского района Минской области осуществлял утилизацию испорченных арбузов на территории рынка. К данному мужчине с просьбой о возможности забрать испорченные арбузы обратился потерпевший. В результате беседы между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого житель Радошковичей избил минчанина, вследствие чего последнему были причинены тяжкие телесные повреждения.
Читайте также: Под Одессой зверски убили мужчину
Материалы в отношении «арбузного Рэмбо» были переданы милицией в Центральный районный отдел Управления Следственного комитета Беларуси по городу Минску, в котором принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 147 УК Беларуси - «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения». Теперь, поскольку потерпевший в результате избиения умер, обвинение может быть переквалифицировано на более тяжкое.
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