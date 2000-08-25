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Раздел: Мир  
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Переговоры США и Северной Кореи под угрозой срыва - СМИ

Переговоры США и Северной Кореи под угрозой срыва - СМИДиалог по ядерному разоружению может не иметь успеха из-за позиции США по процессу денуклеаризации.

Северная Корея направила госсекретарю США Майклу Помпео письмо с предупреждением о возможности срыва переговоров по ядерному разоружению. Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В письме идет речь, что переговоры о денуклеаризации "поставлены на карту и могут сорваться".

Согласно информации издания, в тексте письма отмечается, что диалог по ядерному разоружению может не иметь успеха, потому что "США не готовы принять ожидания Северной Кореи, эти переговоры станут шагом к заключению мирного соглашения с Южной Кореей".

"До сих пор США не хотели заменить соглашение о перемирии, которое положило конец боевым действиям на Корейском полуострове, на официальное мирное соглашение, потому что оно потребует одобрения двух третей Сената", - отмечает телеканал.

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Источники канала предупредили, что в случае провала переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном Северная Корея может возобновить ядерную и ракетную деятельность.
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 Теги: США, Северная Корея, денуклеаризация

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Сегодня, 15:28 » Автор: Алена Шимко
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