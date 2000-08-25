Раздел: Мир
Переговоры США и Северной Кореи под угрозой срыва - СМИ
Диалог по ядерному разоружению может не иметь успеха из-за позиции США по процессу денуклеаризации.
Северная Корея направила госсекретарю США Майклу Помпео письмо с предупреждением о возможности срыва переговоров по ядерному разоружению. Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В письме идет речь, что переговоры о денуклеаризации "поставлены на карту и могут сорваться".
Согласно информации издания, в тексте письма отмечается, что диалог по ядерному разоружению может не иметь успеха, потому что "США не готовы принять ожидания Северной Кореи, эти переговоры станут шагом к заключению мирного соглашения с Южной Кореей".
"До сих пор США не хотели заменить соглашение о перемирии, которое положило конец боевым действиям на Корейском полуострове, на официальное мирное соглашение, потому что оно потребует одобрения двух третей Сената", - отмечает телеканал.
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Источники канала предупредили, что в случае провала переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном Северная Корея может возобновить ядерную и ракетную деятельность.
Северная Корея направила госсекретарю США Майклу Помпео письмо с предупреждением о возможности срыва переговоров по ядерному разоружению. Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В письме идет речь, что переговоры о денуклеаризации "поставлены на карту и могут сорваться".
Согласно информации издания, в тексте письма отмечается, что диалог по ядерному разоружению может не иметь успеха, потому что "США не готовы принять ожидания Северной Кореи, эти переговоры станут шагом к заключению мирного соглашения с Южной Кореей".
"До сих пор США не хотели заменить соглашение о перемирии, которое положило конец боевым действиям на Корейском полуострове, на официальное мирное соглашение, потому что оно потребует одобрения двух третей Сената", - отмечает телеканал.
Читайте также: В КНДР назвали причину срыва переговоров с Трампом
Источники канала предупредили, что в случае провала переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном Северная Корея может возобновить ядерную и ракетную деятельность.
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