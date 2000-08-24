Раздел: Мир
Япония и Северная Корея провели тайную встречу "за спиной" у США - СМИ
Представители Японии и КНДР провели в июле секретную встречу на территории Вьетнама, не сообщив об этом руководству Соединенных Штатов.
Об этом во вторник сообщила газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Сообщается, что встреча состоялась между руководителем японской разведывательной службы Шигеру Китамура и северокорейской чиновницей Ким Сон Хе.
Решение Токио не сообщать Вашингтону о переговорах вызвало “раздражение” в американской администрации, пишет издание.
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По информации издания, переговоры стали отражением того, что Япония не может полностью полагаться на США в диалоге с Пхеньяном, если дело касается освобождения заключенных в КНДР граждан Японии.
Об этом во вторник сообщила газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Сообщается, что встреча состоялась между руководителем японской разведывательной службы Шигеру Китамура и северокорейской чиновницей Ким Сон Хе.
Решение Токио не сообщать Вашингтону о переговорах вызвало “раздражение” в американской администрации, пишет издание.
Читайте также: Северная Корея назвала дату закрытия ядерного полигона
По информации издания, переговоры стали отражением того, что Япония не может полностью полагаться на США в диалоге с Пхеньяном, если дело касается освобождения заключенных в КНДР граждан Японии.
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