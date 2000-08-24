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Раздел: Мир  
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Япония и Северная Корея провели тайную встречу "за спиной" у США - СМИ

Япония и Северная Корея провели тайную встречу "за спиной" у США - СМИПредставители Японии и КНДР провели в июле секретную встречу на территории Вьетнама, не сообщив об этом руководству Соединенных Штатов.

Об этом во вторник сообщила газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Сообщается, что встреча состоялась между руководителем японской разведывательной службы Шигеру Китамура и северокорейской чиновницей Ким Сон Хе.

Решение Токио не сообщать Вашингтону о переговорах вызвало “раздражение” в американской администрации, пишет издание.

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По информации издания, переговоры стали отражением того, что Япония не может полностью полагаться на США в диалоге с Пхеньяном, если дело касается освобождения заключенных в КНДР граждан Японии.
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 Теги: Япония, Северная Корея, США, Тайные переговоры

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Сегодня, 18:16 » Автор: Алена Шимко
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