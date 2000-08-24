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Раздел: Мир  
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Чехия отказалась принимать мигрантов

Чехия отказалась принимать мигрантовЧехия в рамках перераспределения беженцев не примет ни одного мигранта.

Чехия не будет принимать беженцев из Африки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

По словам премьера, "способствовать решению проблем, связанных с нелегальной миграцией, следует посредством финансовой поддержки таких государств как Италия, как и стран Северной Африки и тех африканских государств, из которых мигрируют беженцы".

Бабиш сообщил, что Чехия в рамках перераспределения беженцев не примет ни одного мигранта.

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Напомним, ранее сообщалось, что страны "Вышеградской четверки" - Венгрия, Чехия, Польша и Словакия - объявили бойкот мини-саммиту Евросоюза, во время которого было запланировано обсуждение миграционной политики блока.
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 Теги: Чехия, мигрант

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Вчера, 23:52 » Автор: Едгар Букмирза
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