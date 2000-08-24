Раздел: Мир
Чехия отказалась принимать мигрантов
Чехия в рамках перераспределения беженцев не примет ни одного мигранта.
Чехия не будет принимать беженцев из Африки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
По словам премьера, "способствовать решению проблем, связанных с нелегальной миграцией, следует посредством финансовой поддержки таких государств как Италия, как и стран Северной Африки и тех африканских государств, из которых мигрируют беженцы".
Бабиш сообщил, что Чехия в рамках перераспределения беженцев не примет ни одного мигранта.
Читайте также: Чехия не хочет принимать беженцев из Турции
Напомним, ранее сообщалось, что страны "Вышеградской четверки" - Венгрия, Чехия, Польша и Словакия - объявили бойкот мини-саммиту Евросоюза, во время которого было запланировано обсуждение миграционной политики блока.
Чехия не будет принимать беженцев из Африки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
По словам премьера, "способствовать решению проблем, связанных с нелегальной миграцией, следует посредством финансовой поддержки таких государств как Италия, как и стран Северной Африки и тех африканских государств, из которых мигрируют беженцы".
Бабиш сообщил, что Чехия в рамках перераспределения беженцев не примет ни одного мигранта.
Читайте также: Чехия не хочет принимать беженцев из Турции
Напомним, ранее сообщалось, что страны "Вышеградской четверки" - Венгрия, Чехия, Польша и Словакия - объявили бойкот мини-саммиту Евросоюза, во время которого было запланировано обсуждение миграционной политики блока.
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