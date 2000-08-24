Раздел: Мир
Во Франции прокомментировали отправку миротворцев на Донбасс
С заявлением выступило французское Министерство иностранных дел.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что направление миротворцев ООН на Донбассе пока преждевременно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Об этом он сказал в среду, 29 августа, выступая на ежегодном заседании французских послов в Париже. По словам министра, для этого не хватает политической воли на местах.
"Будем откровенны: без политической воли на местах рассмотрение возможной отправки миссии ООН будет преждевременным, даже контрпродуктивным", - заявил Ле Дриан.
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По словам министра, реализация Минских договоренностей является единственно возможным путем для разрешения конфликта на востоке Украины.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что направление миротворцев ООН на Донбассе пока преждевременно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Об этом он сказал в среду, 29 августа, выступая на ежегодном заседании французских послов в Париже. По словам министра, для этого не хватает политической воли на местах.
"Будем откровенны: без политической воли на местах рассмотрение возможной отправки миссии ООН будет преждевременным, даже контрпродуктивным", - заявил Ле Дриан.
Читайте также: Чехия отказалась принимать мигрантов
По словам министра, реализация Минских договоренностей является единственно возможным путем для разрешения конфликта на востоке Украины.
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