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Раздел: Мир  
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Во Франции прокомментировали отправку миротворцев на Донбасс

Во Франции прокомментировали отправку миротворцев на Донбасс С заявлением выступило французское Министерство иностранных дел.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что направление миротворцев ООН на Донбассе пока преждевременно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Об этом он сказал в среду, 29 августа, выступая на ежегодном заседании французских послов в Париже. По словам министра, для этого не хватает политической воли на местах.

"Будем откровенны: без политической воли на местах рассмотрение возможной отправки миссии ООН будет преждевременным, даже контрпродуктивным", - заявил Ле Дриан.

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По словам министра, реализация Минских договоренностей является единственно возможным путем для разрешения конфликта на востоке Украины.
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 Теги: Франция, миротворцы

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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