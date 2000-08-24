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Раздел: Мир  
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Гражданин Польши понесет ответственность за избиение украинца

Гражданин Польши понесет ответственность за избиение украинца Подозреваемый был задержан полицией.

В Польше 37-летнего жителя Жарского уезда в Любушском воеводстве могут посадить на три года за избиение и публичное оскорбление украинцев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

Инцидент с участием поляка и украинцев произошел 22 августа на рынке в городе Ленкница.

"Дежурный принял заявление, в котором говорилось об избиении. На место сразу прибыли полицейские", - сообщила пресс-секретарь жарскойполиции Анета Берестецкая.

Выяснилось, что поляк без причины публично оскорблял двух украинцев, учитывая их национальную принадлежность. Подозреваемый также ударил одного из них в голову и угрожал убить.

Правоохранители задержали нападавшего и поместили его под стражу.

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"После допроса свидетелей и сбора доказательств житель Жарского уезда заслушал обвинения относительно угроз, пренебрежения и нарушении физической неприкосновенности на национальной почве и причинении имущественного вреда. За эти преступления ему грозит до 3 лет лишения свободы", - сказала Берестецкая.
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 Теги: Польша, Украина

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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