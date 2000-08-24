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Раздел: Мир  
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В Австралии горит химический завод

В Австралии горит химический завод Пожар имеет внушительные масштабы.

В австралийском Мельбурне загорелся химический завод, пожарные борются с огнем более 7 часов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.

По данным телеканала, пожар вспыхнул в 05:00 по местному времени (22:00 по Киеву). На складах взрываются емкости с ацетиленом и ацетоном.

К настоящему моменту пожарным удалось локализовать огонь. На месте происшествия работают более 120 пожарных и 30 единиц техники.​

В районе ЧП закрыты школы, местных жителей просят по возможности не выходить на улицы и не открывать окна из-за токсичности дыма, окутавшего район.

Токсичные вещества, которые содержатся в дыме, угрожают жителям одиннадцати районам.

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О причинах возгорания и пострадавших не сообщается.
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 Теги: Австралия, пожар

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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