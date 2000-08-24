Раздел: Мир
В Словакии оштрафовали на крупную сумму лидера российских байкеров
Лидера клуба "Ночные волки" оштрафовали на 33 тысячи евро.
Министерство экономики Словакии оштрафовало на 33 тысячи евро руководителя европейской штаб-квартиры российского международного байкерского клуба “Ночные волки” и лидера его словацкого филиала Йозефа Гамбалека за несоблюдение действующих норм по размещению на частной территории списанной тяжелой боевой техники. Об этом сообщает сетевое издание Aktuality, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Словацкий филиал байкерского клуба арендует в селе Долна-Крупа вблизи города Трнава на западе Словакии расположенную на его окраине территорию, где, кроме европейской штаб-квартиры “Ночных волков”, намеревался создать музей Второй мировой войны. Среди уже собранных экспонатов находятся несколько единиц списанной тяжелой боевой техники, танк.
Минэкономики указало в качестве основания для наложения штрафа невыполнение Йозефом Гамбалеком обязанности информировать власти о собранных в частной коллекции “типах и количестве списанных изделий оборонной промышленности”. Словацкими инстанциями проверка, выявившая нарушения действующих норм ответственным лицом мотоклуба, проводится с июня текущего года. Ответчик не намерен оспаривать административные санкции, отметило издание.
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В Долна-Крупа европейская штаб-квартира “Ночных волков” была открыта 23 июня. На этой территории зарегистрирован словацкий филиал мотоклуба и регулярно проходят сборы полувоенной организации “Словацкие призывники”. В них принимает участие примерно 200 граждан. Спецслужбы республики указывают, что для их обучения используется списанное оружие. Минобороны Словакии считает ее деятельность незаконной, а президент страны Андрей Киска недавно заявил, что связанные с Россией байкеры представляют значительный риск для национальной безопасности, а также приняли участие в военных операциях в Крыму.
Министерство экономики Словакии оштрафовало на 33 тысячи евро руководителя европейской штаб-квартиры российского международного байкерского клуба “Ночные волки” и лидера его словацкого филиала Йозефа Гамбалека за несоблюдение действующих норм по размещению на частной территории списанной тяжелой боевой техники. Об этом сообщает сетевое издание Aktuality, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Словацкий филиал байкерского клуба арендует в селе Долна-Крупа вблизи города Трнава на западе Словакии расположенную на его окраине территорию, где, кроме европейской штаб-квартиры “Ночных волков”, намеревался создать музей Второй мировой войны. Среди уже собранных экспонатов находятся несколько единиц списанной тяжелой боевой техники, танк.
Минэкономики указало в качестве основания для наложения штрафа невыполнение Йозефом Гамбалеком обязанности информировать власти о собранных в частной коллекции “типах и количестве списанных изделий оборонной промышленности”. Словацкими инстанциями проверка, выявившая нарушения действующих норм ответственным лицом мотоклуба, проводится с июня текущего года. Ответчик не намерен оспаривать административные санкции, отметило издание.
Читайте также: Киевского лихача оштрафовали на крупную сумму денег
В Долна-Крупа европейская штаб-квартира “Ночных волков” была открыта 23 июня. На этой территории зарегистрирован словацкий филиал мотоклуба и регулярно проходят сборы полувоенной организации “Словацкие призывники”. В них принимает участие примерно 200 граждан. Спецслужбы республики указывают, что для их обучения используется списанное оружие. Минобороны Словакии считает ее деятельность незаконной, а президент страны Андрей Киска недавно заявил, что связанные с Россией байкеры представляют значительный риск для национальной безопасности, а также приняли участие в военных операциях в Крыму.
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