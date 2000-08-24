Раздел: Мир
Знаменитый рэпер рассказал, почему Трамп поддерживает афроамериканцев
Рэпер заявил, что для Дональда Трампа имеет значение, что думает чернокожее население страны.
Американский рэпер Канье Уэст объяснил, почему президент США поддерживает афроамериканцев. По словам артиста, для Трампа имеет значение, что думает чернокожее население страны. Об этом пишет The Hollywood Reporter, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Не так давно в эфире популярного шоу Jimmy Kimmel Live! на телеканале ABC Уэст заявил о поддержке Трампом афроамериканцев. Тогда ведущий Джимми Киммел спросил его, почему он считает, что глава страны поддерживает чернокожее население. Рэпер не смог объяснить свою точку зрения на этот счет.
В итоге, он изложил свои мысли позднее, спустя несколько недель после эфира шоу.
"Я думаю, что его волнует, как черные люди думают о нем, и он хотел бы, чтобы он нравился черным", - отметил Уэст.
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Артист также добавил, что Трамп хочет быть "величайшим президентом". А это, по мнению рэпера, невозможно без поддержки афроамериканцев.
Американский рэпер Канье Уэст объяснил, почему президент США поддерживает афроамериканцев. По словам артиста, для Трампа имеет значение, что думает чернокожее население страны. Об этом пишет The Hollywood Reporter, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Не так давно в эфире популярного шоу Jimmy Kimmel Live! на телеканале ABC Уэст заявил о поддержке Трампом афроамериканцев. Тогда ведущий Джимми Киммел спросил его, почему он считает, что глава страны поддерживает чернокожее население. Рэпер не смог объяснить свою точку зрения на этот счет.
В итоге, он изложил свои мысли позднее, спустя несколько недель после эфира шоу.
"Я думаю, что его волнует, как черные люди думают о нем, и он хотел бы, чтобы он нравился черным", - отметил Уэст.
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Артист также добавил, что Трамп хочет быть "величайшим президентом". А это, по мнению рэпера, невозможно без поддержки афроамериканцев.
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