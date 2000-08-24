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Раздел: Мир  
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Американский генерал признался в опасениях США перед оружием РФ и Китая

Американский генерал признался в опасениях США перед оружием РФ и КитаяСША необходимо полностью пересмотреть свою оборонную стратегию, считает генерал Терренс О'Шонесси.

США не смогут спастись от российского и китайского оружия в случае военного конфликта. Об этом заявил глава северного командования вооруженных сил США и командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Данное заявление военный сделал во время 140-й конференции ассоциации национальной гвардии США.

По его словам, в настоящее время ситуация с мировой оборонной безопасностью начала меняться.

"Раньше мы думали, что окружающие нас океаны и дружественные страны на севере и юге делают нашу страну недосягаемой, но все меняется, поскольку есть противники, которые сейчас действительно способны достигнуть нашей территории", - резюмировал О'Шонесси.

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Также он подчеркнул, что США необходимо полностью пересмотреть свою оборонную стратегию.
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 Теги: США, РФ, Китай, оружие

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Сегодня, 14:52 » Автор: Алена Шимко
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