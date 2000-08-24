Раздел: Мир
Австрия предложила ЕС использовать военных против нелегальных мигрантов
Министр обороны Австрии Марио Кунасек представил свой план коллегам из ЕС на закрытой встрече в Вене.
Австрия предложила использование вооруженных сил ЕС для помощи пограничникам в предотвращении попадания на территорию блока нелегальных мигрантов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Об этом сообщает Reuters.
Министр обороны Австрии Марио Кунасек представил свой план коллегам из ЕС на закрытой встрече в Вене, подчеркнув, что контроль деятельности военных на границах должна принадлежать полиции.
"Мы должны эффективно защищать наши границы", - сказал он после встречи, отметив, что по поводу плана у министров была позитивная дискуссия.
Предложение поставить военных на службу пограничного агентства ЕС Frontex поступила после того, как Австрия провела в июне учения с привлечением солдат и военных вертолетов, по сценарию которых в страну прибывали сотни мигрантов.
ЕС уже имеет морскую миссию в Средиземном море, которая преследует перевозчиков нелегальных мигрантов. В целом же усилия по углублению сотрудничества на границах между военными, полицией и гражданским персоналом не имели значительного прогресса, несмотря на высказанные в 2017 году намерения достичь этого.
Как отмечается, Германия и Эстония скептически настроены к плану Австрии.
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"Есть немного случаев, в которых военные, даже теоретически, могут быть использованы в пограничных зонах. Если речь не идет о военном конфликте, все может уладить полиция" - сказал министр обороны Эстонии Юри Луйк.
Австрия предложила использование вооруженных сил ЕС для помощи пограничникам в предотвращении попадания на территорию блока нелегальных мигрантов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Об этом сообщает Reuters.
Министр обороны Австрии Марио Кунасек представил свой план коллегам из ЕС на закрытой встрече в Вене, подчеркнув, что контроль деятельности военных на границах должна принадлежать полиции.
"Мы должны эффективно защищать наши границы", - сказал он после встречи, отметив, что по поводу плана у министров была позитивная дискуссия.
Предложение поставить военных на службу пограничного агентства ЕС Frontex поступила после того, как Австрия провела в июне учения с привлечением солдат и военных вертолетов, по сценарию которых в страну прибывали сотни мигрантов.
ЕС уже имеет морскую миссию в Средиземном море, которая преследует перевозчиков нелегальных мигрантов. В целом же усилия по углублению сотрудничества на границах между военными, полицией и гражданским персоналом не имели значительного прогресса, несмотря на высказанные в 2017 году намерения достичь этого.
Как отмечается, Германия и Эстония скептически настроены к плану Австрии.
Читайте также: В США детей нелегальных мигрантов поселят на военных базах
"Есть немного случаев, в которых военные, даже теоретически, могут быть использованы в пограничных зонах. Если речь не идет о военном конфликте, все может уладить полиция" - сказал министр обороны Эстонии Юри Луйк.
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