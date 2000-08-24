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Трамп разблокировал своих "хейтеров" в Twitter
Блокировка пользователей Дональдом Трампом за их взгляды нарушает их конституционные права.
Президент США Дональд Трамп разблокировал несколько десятков пользователей, которые критиковали его в Twitter, поскольку не хочет ассоциироваться с нарушением первой поправки Конституции США, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
11 июля 2017 года группа заблокированных пользователей микроблога Twitter, в которую входят кинопроюссеры, сценаристы и фотографы, подали групповой иск в суд с требованием к президенту США, чтобы он удалил их из своего "черного списка".
23 мая 2018 года федеральный судья Наоми Райс Бухвальд постановила, что блокировка пользователей Дональдом Трампом за их взгляды нарушает их конституционные права, пишет Reuters.
Отдел юстиции настаивал на том, что аккаунт Трампа личный и он сам может распоряжаться, кого банить, а кого нет. На это Бухвальд ответила, что Трамп мог скрыть сообщения критикующих его пользователей, не запрещая им отвечать и не нарушая их право на свободу слова.
Судья отметила, что публичные страницы президента и других чиновников, являются своеобразными форумами для обсуждения и блокирование некоторых пользователей на таких страницах является нарушением первой поправки к Конституции США.
Первая поправка к Конституции США гласит:
"Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии либо запрещающего свободное ее исповедание, либо ограничивающего свободу слова или печати, или право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб".
Читайте также: Трамп отправил в отставку Тиллерсона
10 августа Институт первой поравки при Колумбийском университете направил в Отдел юстиции список из 41 пользователя Twitter, которые были заблокированы Трампом. Семь человек из списка заявили, что их разблокировали в июне, еще 20 - во вторник (28 августа - прим.ред).
Президент США Дональд Трамп разблокировал несколько десятков пользователей, которые критиковали его в Twitter, поскольку не хочет ассоциироваться с нарушением первой поправки Конституции США, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
11 июля 2017 года группа заблокированных пользователей микроблога Twitter, в которую входят кинопроюссеры, сценаристы и фотографы, подали групповой иск в суд с требованием к президенту США, чтобы он удалил их из своего "черного списка".
23 мая 2018 года федеральный судья Наоми Райс Бухвальд постановила, что блокировка пользователей Дональдом Трампом за их взгляды нарушает их конституционные права, пишет Reuters.
Отдел юстиции настаивал на том, что аккаунт Трампа личный и он сам может распоряжаться, кого банить, а кого нет. На это Бухвальд ответила, что Трамп мог скрыть сообщения критикующих его пользователей, не запрещая им отвечать и не нарушая их право на свободу слова.
Судья отметила, что публичные страницы президента и других чиновников, являются своеобразными форумами для обсуждения и блокирование некоторых пользователей на таких страницах является нарушением первой поправки к Конституции США.
Первая поправка к Конституции США гласит:
"Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии либо запрещающего свободное ее исповедание, либо ограничивающего свободу слова или печати, или право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб".
Читайте также: Трамп отправил в отставку Тиллерсона
10 августа Институт первой поравки при Колумбийском университете направил в Отдел юстиции список из 41 пользователя Twitter, которые были заблокированы Трампом. Семь человек из списка заявили, что их разблокировали в июне, еще 20 - во вторник (28 августа - прим.ред).
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