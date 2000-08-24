Раздел: Мир
Выживших нет: в Эфиопии разбился военный вертолет
Погибли все, кто был на борту.
30 августа в эфиопской провинции Оромия разбился вертолет вооруженных сил страны, сообщает сайт министерства обороны Эфиопии. Выживших в катастрофе нет. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.
На место инцидента выехали эксперты.
По данным государственного телеканала FANA, погибли все 18 человек, находившиеся на борту.
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15 из них – военнослужащие, трое – гражданские лица, в том числе два ребенка. Вертолет направлялся из города Дире-Дауа на востоке страны на авиабазу в Бишофту.
30 августа в эфиопской провинции Оромия разбился вертолет вооруженных сил страны, сообщает сайт министерства обороны Эфиопии. Выживших в катастрофе нет. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.
На место инцидента выехали эксперты.
По данным государственного телеканала FANA, погибли все 18 человек, находившиеся на борту.
Читайте также: В России разбился очередной военный вертолет
15 из них – военнослужащие, трое – гражданские лица, в том числе два ребенка. Вертолет направлялся из города Дире-Дауа на востоке страны на авиабазу в Бишофту.
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