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Раздел: Мир  
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Выживших нет: в Эфиопии разбился военный вертолет

Выживших нет: в Эфиопии разбился военный вертолетПогибли все, кто был на борту.

30 августа в эфиопской провинции Оромия разбился вертолет вооруженных сил страны, сообщает сайт министерства обороны Эфиопии. Выживших в катастрофе нет. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.

На место инцидента выехали эксперты.

По данным государственного телеканала FANA, погибли все 18 человек, находившиеся на борту.

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15 из них – военнослужащие, трое – гражданские лица, в том числе два ребенка. Вертолет направлялся из города Дире-Дауа на востоке страны на авиабазу в Бишофту.
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 Теги: Эфиопия, вертолет, авария

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Сегодня, 20:58 » Автор: Едгар Букмирза
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