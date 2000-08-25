» » В Риме рухнула крыша церкви
Раздел: Мир  
0

В Риме рухнула крыша церкви

В Риме рухнула крыша церквиДанных о пострадавших нет

В центре Рима 30 августа обрушилась крыша церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями, расположенной около античного форума. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

В момент обрушения церковь была закрыта для посещения. Данных о пострадавших нет. На данный момент неизвестно, что стало причиной обрушения.

Читайте также: В Полтаве рухнула крыша спорткомплекса

Сообщается, что в результате падения кусков кровли получила повреждения античная Мамертинская тюрьма, расположенная под церковью.

В Риме рухнула крыша церкви
В Риме рухнула крыша церкви
В Риме рухнула крыша церкви
В Риме рухнула крыша церкви
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Рим, церковь

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:19 » Автор: Татьяна Ларина
     228
     0

Похожие новости по теме

Жесткое ЧП в США: крыша обрушилась на пожарного Жесткое ЧП в США: крыша обрушилась на пожарного

К счастью, мужчина выжил, коллеги смогли его вытащить из-под обломков.

В Детройте из-за сильного пожара рухнула крыша автовокзала В Детройте из-за сильного пожара рухнула крыша автовокзала

Пожарная служба города перекрыла отрезки улиц, прилегающих к месту пожара.

Обрушение крыши церкви в Нигерии: число жертв увеличилось до 160 человек Обрушение крыши церкви в Нигерии: число жертв увеличилось до 160 человек

Окончательное количество погибших может быть намного выше

В Нигерии крыша церкви упала на прихожан: погибли 60 человек В Нигерии крыша церкви упала на прихожан: погибли 60 человек

Крыша храма обрушилась во время службы.

В Стамбуле рухнула стена: есть жертвы В Стамбуле рухнула стена: есть жертвы

Пока не известно, сколько людей находятся под руинами стены.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх